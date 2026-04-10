Bajan las solicitudes de devolución del IRPF en Castellón en plena polémica por el bloqueo de las deducciones

La campaña del IRPF 2025 arranca al ralentí en Castellón y en el conjunto de la Comunitat en plena polémica por estar inactiva en la plataforma Renta Web de la Agencia Tributaria la aplicación de las últimas deducciones autonómicas en la Comunitat, en particular, en la petición de las últimas deducciones autonómicas aprobadas por la Generalitat Valenciana vinculadas a los gastos sanitarios o deportivos así como a la compra de instrumentos musicales.

Una caída autonómica y provincial

En concreto, según el balance presentado este viernes por el Gobierno, correspondiente al tercer día de campaña se ha producido un descenso del 13% en Castellón de las solicitudes de devolución y del 15,7% en la Comunitat respecto al mismo periodo del año pasado. En total se han contabilizado 15.333 devoluciones solicitadas en Castellón y 125.178 en la Comunitat. Asimismo, las devoluciones practicadas en ese plazo han sido 1.244 en Castellón (+1,8%) y 10.328 en la Comunitat Valenciana ( -8,69%). En total las devoluciones solicitadas en Castellón suponen un importe de 11,559 millones de euros, un 14,57% menos que en el mismo plazo del año pasado. Mientras, en la Comunitat el importe asciende a 95,542 millones, un -17,02%.

En el conjunto de España, en cambio, la situación es diametralmente opuesta. Se han presentado 1.917.699 solicitudes de devolución, lo que supone un 7% más que el año pasado por un importe de 1.655,821 millones de euros, un 6,43%.

Polémica

Los problemas para hacer la declaración de la renta en la Comunitat Valenciana y aplicarse las deducciones autonómicas han acabado, cómo no, en cruce de reproches entre administraciones. Así, mientras la Conselleria de Hacienda aseguró el miércoles que el problema estaba en el portal web de la Agencia Tributaria, este jueves, el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda asegura que no se han producido fallos en Renta Web y que el escollo está en la convalidación "muy tardía" de los decretos-ley que validaban estas desgravaciones.