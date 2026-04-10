Del sol a la mascarilla y el paraguas: el brusco cambio de tiempo que afronta Castellón
Tras rozar los 30 grados, la provincia espera un fin de semana marcado por la mala calidad del aire y precipitaciones que pondrán fin al ambiente casi veraniego
Castellón afronta un cambio radical de tiempo después de un viernes con temperaturas altas y cielo aparentemente despejado. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha advertido de la llegada de una importante intrusión de polvo en suspensión a la Comunitat Valenciana, un episodio que se dejará notar en el aspecto blanquecino del cielo y que irá acompañado de un descenso térmico claro y de lluvias generalizadas durante el domingo.
Según ha explicado Aemet, el tono blanquecino que presenta este viernes el cielo no responde a la presencia de nubes, sino a una carga importante de polvo en suspensión, visible también en las imágenes de satélite. La previsión apunta a que la concentración más alta en el aire se registrará desde la próxima madrugada y hasta la madrugada del domingo, con una evolución del nubarrón de polvo hacia el Mediterráneo a lo largo de la jornada dominical.
Ante esta situación, Emergencias de la Generalitat ha lanzado recomendaciones dirigidas especialmente a las personas asmáticas o con problemas respiratorios. El organismo recuerda que este episodio no solo puede reducir la visibilidad, sino también empeorar la calidad del aire, por lo que aconseja usar mascarilla y mantener cerradas las ventanas de casa.
Bajada de temperaturas
El cambio también se notará en los termómetros. Este viernes se han registrado valores altos, rozando los 30 grados en varios puntos de la provincia, pero el sábado comenzará el descenso. Aemet anticipa una bajada ligera en el litoral de Castellón, dentro de un contexto de retroceso general de las máximas en toda la autonomía.
Temperaturas máximas (°C)
Sorita — 28,6
les Useres — 28,3
la Vall d’Alba — 28,3
Segorbe — 28,3
Cirat — 28,3
Artana — 28,2
Jérica — 28,2
Atzeneta del Maestrat — 28,1
Vilafamés — 27,8
Suera — 27,8
Será el domingo cuando llegue el descenso más marcado. La previsión habla de una caída generalizada de las temperaturas y de un ambiente mucho más propio del inicio de la primavera que del tiempo casi veraniego de estos días. Aemet incluso destaca para ese día descensos extraordinarios en zonas del centro norte y noroeste peninsular, dentro de un episodio de inestabilidad más amplio que afectará a buena parte de España.
A este giro meteorológico se sumará la lluvia. Para el sábado se esperan precipitaciones débiles en el interior, con posibilidad de que alcancen al final del día puntos del litoral norte de Alicante, y con la advertencia de que pueden ir acompañadas de barro debido al polvo en suspensión. Ya el domingo, la previsión es de precipitaciones generalizadas en toda la Comunitat Valenciana, aunque tenderán a remitir en la mitad norte en las últimas horas.
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