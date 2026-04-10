El cooperativismo valenciano roza los 10.000 millones de facturación y supera los 63.000 empleos

Las cooperativas valencianas cerraron 2025 con 63.105 empleos directos, 9.843 millones de euros en ventas y 145 nuevas constituciones, según el informe de principales magnitudes del sector, elaborado por la Confederació de Cooperatives de la Comunitat Valenciana (Concoval) junto al Portal Estadístico de la Economía Social Valenciana de CIRIEC-España.

En conjunto, la actividad cooperativa representa ya el 6,31% del Producto Interior Bruto (PIB) de la Comunitat Valenciana. Con estos datos, el número total de cooperativas activas asciende a 2.510, en las que se integran 2,7 millones de cooperativistas.

El presidente de la confederación sectorial, Emilio Sampedro, recuerda que «más de la mitad de la población valenciana ha sido cooperativista a lo largo de 2025» y que estas entidades «generan empleo estable y de calidad».

2.000 cooperativas en 10 años

La evolución del sector en la última década mantiene una trayectoria de crecimiento sostenido, con la única excepción del paréntesis de la pandemia de covid en 2020. Entre 2015 y 2025 se han creado 1.808 cooperativas en la Comunitat Valenciana. Por provincias, 173 corresponden a Castellón. En cuanto al resto de la autonomía, hay 857 en Alicante y 778 en Valencia.

La Plana Alta es la comarca con mayor implantación en el territorio castellonense, ya que tiene 134 cooperativas. La provincia de Valencia concentra el mayor número de entidades. En concreto, la ciudad de València encabeza la tabla con 367 cooperativas, seguida de la comarca de la Ribera Alta, con 151. En Alicante, los principales focos se sitúan en L’Alacantí, con 196, y la Vega Baja, con 140.

El informe también constata que las cooperativas de trabajo asociado se han consolidado en los últimos años como el principal motor de crecimiento del sector, ligadas en muchos casos al autoempleo colectivo.

Dentro de este ámbito destaca el peso de la enseñanza, con cerca de un centenar de cooperativas que prestan servicio a más de 25.000 alumnos. Estas entidades han tenido que afrontar además importantes inversiones en instalaciones, especialmente en las zonas afectadas por la dana, con especial incidencia en l’Horta Sud. No obstante, el grueso de la facturación cooperativa procede del sector agroalimentario. La producción, comercialización y distribución agroalimentaria alcanzó en 2025 unas ventas de 7.625 millones de euros, lo que lo convierte en el principal segmento económico del cooperativismo valenciano. En términos globales, la cifra de negocio del sector creció un 2,6% respecto al ejercicio anterior.

De hecho, el informe destaca que entre las cinco mayores empresas valencianas hay dos cooperativas y ambas vinculadas al sector agroalimentario: Consum y Anecoop. Sampedro interpreta estos datos como una prueba de «el peso del cooperativismo en la economía valenciana» y remarca que las cooperativas agroalimentarias son «el principal agente de vertebración territorial y desarrollo rural», además de subrayar su papel en la internacionalización al exportar «más del 84 % del valor de la producción que comercializan».

Ámbito financiero

Otro de los ámbitos con fuerte implantación en la Comunitat Valenciana es el financiero. El territorio valenciano concentra 30 de las 60 cooperativas de crédito existentes en toda España: la mitad.

Según el estudio, estas entidades presentan mayores tasas de crecimiento anual que bancos y cajas tanto en créditos como en depósitos. La cuota de mercado de las cooperativas de crédito alcanza el 11,66% en créditos, frente al 7,87% del resto de entidades, y el 16,88% en depósitos, frente al 11,85%.

En materia laboral, el balance de los últimos cinco años refleja un incremento cercano al 9% en el empleo directo. Además, las cooperativas con sede en la Comunitat Valenciana concentran más del 16% del empleo directo del cooperativismo español. El informe también sitúa la tasa de empleo femenino en el 57,5%, cinco puntos por encima de la media estatal, fijada en el 52,28%.

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Junto a los sectores tradicionales, Concoval pone el acento en nuevas fórmulas vinculadas a desafíos actuales. La organización señala que emergen cooperativas de consumidores en el ámbito energético y proyectos de vivienda colaborativa, como el cohousing o la cesión de uso, que «aportan soluciones innovadoras a retos económicos y sociales actuales».