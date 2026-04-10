Cuenta atrás para implantar asistentes virtuales para pedir cita en Atención Primaria y reducir el colapso en Castellón

Pedir cita en los centros de salud de Castellón podría dejar de convertirse en una pelea constante con el teléfono ocupado o con llamadas sin respuesta. La Generalitat ha dado luz verde este viernes a la contratación de una nueva plataforma de atención telefónica con asistentes virtuales inteligentes para Atención Primaria, una herramienta con la que busca agilizar las citas, reducir demoras y mejorar el acceso de la ciudadanía al sistema sanitario público.

La Conselleria de Sanitat da un paso más en su estrategia de modernización con la autorización, por parte del Pleno del Consell, de la contratación del suministro de la plataforma de atención telefónica mediante asistentes virtuales. El objetivo pasa por aliviar uno de los problemas más repetidos por los usuarios de los centros de salud: las dificultades para contactar por teléfono y conseguir una cita sin esperas prolongadas.

El sistema sanitario valenciano atiende a más de 5,5 millones de personas y cuenta con una extensa red de centros de salud. En ese escenario, el aumento de la demanda asistencial ha ido elevando también la presión sobre los canales de atención, especialmente en Atención Primaria, donde se concentran picos de saturación telefónica en determinadas franjas horarias.

En la práctica, esa saturación provoca que una parte importante de las llamadas no llegue a ser atendida, justo en los momentos de mayor demanda. La nueva herramienta pretende actuar sobre ese cuello de botella con una atención automatizada y continua, capaz de ordenar mejor las peticiones de los pacientes y ofrecer una respuesta más rápida.

Asistentes virtuales para filtrar llamadas y gestionar citas

La solución que prevé implantar Sanitat incorpora asistentes virtuales inteligentes con capacidad para atender llamadas de forma ininterrumpida, identificar qué necesita cada paciente y gestionar de manera automatizada tanto las citas como las posibles derivaciones.

La intención es que este sistema permita canalizar la demanda de forma más eficiente, mejorar la experiencia del paciente y reducir tiempos de espera en el primer nivel asistencial. Además, la plataforma estará integrada con los sistemas de información de la Conselleria y contará con certificación como dispositivo médico conforme a la normativa europea.

El contrato autorizado asciende a 18,8 millones de euros e incluye la implantación, la configuración, la puesta en marcha, el despliegue progresivo en todos los centros de Atención Primaria y el mantenimiento del sistema durante su ejecución.

Despliegue progresivo tras un proyecto piloto

La implantación no será de golpe. El desarrollo se hará de forma progresiva en los centros de salud de la Comunitat Valenciana a partir de la experiencia recogida en un proyecto piloto previo realizado en un centro sanitario. Ese ensayo ha servido para validar el funcionamiento de la herramienta y fijar las condiciones necesarias para extenderla al conjunto del sistema.

Según informó en su momento la Conselleria, de forma piloto ya se ha implementado un sistema cognitivo conversacional en el centro de salud de Columbretes, en Castellón, y en Ciudad Jardín, en Alicante, con la vista puesta en reducir el elevado porcentaje de llamadas no contestadas en Atención Primaria.

La previsión trasladada por el Consell en enero es que esta herramienta esté disponible antes del verano, dentro del nuevo modelo de Atención Primaria aprobado por el Ejecutivo valenciano.

Menos burocracia y más tiempo para el paciente

Una de las principales novedades del nuevo modelo sanitario es precisamente la incorporación de herramientas de inteligencia artificial para ordenar la demanda sanitaria. El sistema está pensado para identificar la necesidad de cada paciente y dirigirla al profesional más adecuado en el menor tiempo posible.

Con ello, Sanitat busca no solo mejorar el acceso a las consultas, sino también avanzar en la desburocratización de la Atención Primaria. La idea es que parte de las tareas administrativas, como la gestión de citas o la introducción de información en la historia clínica, recaigan en la tecnología para que el profesional pueda centrar más tiempo y atención en el paciente.

Ese enfoque se enmarca en la Estrategia de Salud Digital de la Comunitat Valenciana, que apuesta por incorporar tecnologías innovadoras para mejorar la calidad asistencial y optimizar la organización de la demanda.

Un cambio para aliviar uno de los grandes problemas de los centros de salud

La puesta en marcha de esta plataforma aspira a convertirse en una respuesta directa a uno de los problemas más visibles para los usuarios de la sanidad pública: la dificultad para contactar con su centro de salud. La automatización de la atención telefónica pretende reforzar la accesibilidad, reducir los tiempos de respuesta y mejorar la capacidad de resolución en el primer contacto.

Sobre el papel, el objetivo es claro: que pedir cita deje de ser una carrera de obstáculos y que la tecnología sirva para hacer más ágil un sistema sometido a una presión creciente.