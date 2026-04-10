El III Foro de Municipalismo de 'Mediterráneo' impulsa el debate sobre los servicios básicos

En un momento en el que los retos globales tienen una traducción directa en el día a día de los municipios, los ayuntamientos refuerzan su papel como administraciones clave en la gestión de los servicios más cercanos a la ciudadanía. En este contexto, el III Foro Municipalista impulsado por el periódico Mediterráneo, que se celebrará el próximo 15 de abril en el salón Moll de Costa del Grau, pondrá el acento en cuestiones esenciales para la gestión local, entre ellas, en la prestación de los servicios municipales básicos.

El encuentro reunirá a alcaldes y alcaldesas de distintos municipios de la provincia, que compartirán experiencias y estrategias de gobernanza desde la realidad de cada territorio. Entre los participantes estarán representantes de Castelló, Vila-real, Burriana, la Vall d’Uixó, Almassora, Onda, Nules, Orpesa, Moncofa, Albocàsser y la Llosa, si bien la inauguración oficial de esta tercera edición del Fforo correrá a cargo de la presidenta de la Diputación de Castelló y alcaldesa de Vall d’Alba, Marta Barrachina.

El acto, que comenzará un poco ante de las 18.00 horas, se estructura en tres mesas redondas, aunque será la última de ellas la que cobre especial relevancia por su impacto directo en la vida diaria de los ciudadanos. Bajo el título Cómo garantizar servicios municipales básicos de calidad, este bloque abordará cuestiones fundamentales como la gestión del agua y, especialmente, de los residuos, uno de los grandes desafíos actuales para las administraciones locales.

Gestión de residuos

Moderada por el redactor jefe del periódico de Castellón, Miguel Agost, esta mesa contará también con la participación de Sergio Toledo, presidente de Reciplasa, empresa pública encargada del tratamiento y gestión de los residuos urbanos de la zona centro de la provincia de Castelló. En este espacio se analizará cómo los municipios están afrontando la organización y mejora de servicios esenciales, en un contexto en el que la eficiencia, la sostenibilidad y la respuesta a las necesidades vecinales resultan determinantes. La gestión de la basura, en particular, se sitúa como un eje central del debate, al tratarse de un servicio clave tanto desde el punto de vista medioambiental como operativo.

Cada mesa redonda, incluida esta centrada en los servicios básicos, concluirá con un debate abierto conducido por el director de Mediterráneo, Ángel Báez. Este formato permitirá la interacción con los asistentes y el intercambio de experiencias entre responsables municipales, reforzando el carácter participativo y de debate abierto del propio foro.

Las otras dos mesas redondas que formarán parte del programa del III Foro del Municipalismo impulsado por el periódico Mediterráneo abordarán las temáticas de la vivienda y de las emergencias. La primera de ellas, Ayuntamientos frente al déficit de la vivienda, estará moderada por la jefa de Economía del diario, Elena Aguilar, y abordará la situación actual del acceso a la vivienda, las acciones para impulsarlo, los principales obstáculos y el papel de la colaboración público-privada

La siguiente mesa será El papel de los ayuntamientos frente a las emergencias, moderada por la jefa de Sociedad del diario de Castellón, Carmen Tomás, en la que se analizará la gestión de fenómenos adversos, desde desastres naturales hasta emergencias sanitarias, y se debatirá sobre los retos sociales y los cambios demográficos que afectan a la planificación de cada municipio.

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Programa oficial. / Mediterráneo

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