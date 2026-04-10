La Generalitat refuerza el servicio de vigilancia en las islas Columbretes para asegurar la protección efectiva del enclave natural frente a los recortes del Gobierno

La Generalitat valenciana ha reforzado desde agosto los servicios que presta en la Reserva de les Illes Columbretes para garantizar la protección efectiva de este espacio natural frente a amenazas como la pesca ilegal y para mejorar también la seguridad laboral del personal destinado en las islas. El dispositivo se ha ampliado con más recursos humanos y una inversión de 500.000 euros tras la reducción de efectivos vinculada a los recortes del Gobierno central.

La Reserva de les Illes Columbretes, uno de los enclaves naturales más valiosos frente a la costa de Castellón, cuenta desde el pasado mes de agosto con un refuerzo de los servicios de vigilancia y atención. La medida busca mantener la protección de un espacio especialmente sensible por su aislamiento, su riqueza ecológica y su distancia de más de 50 kilómetros de la costa.

Según ha explicado el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, el objetivo del refuerzo pasa por evitar que las Columbretes queden expuestas a amenazas como la pesca ilegal, un riesgo que cobra aún más relevancia por la ubicación del archipiélago y la necesidad de una presencia constante sobre el terreno.

Vigilancia presencial ante un espacio especialmente frágil

La Conselleria defiende que la vigilancia presencial sigue siendo clave en las islas y que no puede sustituirse por medios tecnológicos. Los guardas no solo se encargan de las tareas de control y vigilancia, sino que también desarrollan funciones ligadas al seguimiento de la vegetación, la toma de muestras, la colaboración en proyectos científicos y las labores de auxilio marítimo.

Ese trabajo diario resulta esencial en un entorno donde el equilibrio entre el medio marino y el terrestre es especialmente delicado. De hecho, desde la administración autonómica se advierte de que una menor vigilancia en el mar puede acabar teniendo consecuencias directas también sobre el ecosistema terrestre, al tratarse de sistemas estrechamente interconectados.

Más personal y 500.000 euros para sostener el servicio

La respuesta de la Generalitat a esta situación ha sido aumentar los recursos disponibles durante los últimos meses con una inversión de 500.000 euros. En concreto, se ha incorporado una tercera persona al servicio para evitar que se resientan labores básicas como la vigilancia, la atención a visitantes y el mantenimiento del espacio natural protegido.

El refuerzo llega después de la reducción de medios derivada, según la Conselleria, de los recortes presupuestarios del Ministerio de Agricultura y Pesca y de la falta de encargo a la empresa pública TRAGSATEC. Esa situación ha obligado a la administración autonómica a asumir un mayor esfuerzo para evitar una merma en la protección de las islas.

Hasta este verano, el dispositivo de vigilancia estaba formado por dos equipos de cuatro guardas que se alternaban cada quince días, lo que garantizaba presencia permanente las 24 horas del día durante todo el año. Sin embargo, la reducción de efectivos ha recortado la plantilla a la mitad y ha provocado que el personal dependiente del Gobierno central solo esté presente en uno de los dos turnos.

Preocupación por el impacto ambiental y científico

La reducción del dispositivo no solo afecta a la vigilancia cotidiana. Desde la Generalitat también se alerta de sus posibles efectos sobre la conservación del enclave y sobre distintos proyectos de investigación que se desarrollan en las Columbretes. En este sentido, se recuerda que la comunidad científica ya ha advertido del riesgo que estos recortes pueden suponer para el futuro de este espacio protegido.

Las islas Columbretes, de origen volcánico y con una elevada biodiversidad, están declaradas parque natural por la Generalitat y Reserva Marina de Interés Pesquero por el Estado. Además, cuentan con distintas figuras de protección ambiental como Red Natura 2000, ZEPA, LIC, ZEC y ZEPIM, que refuerzan su valor ecológico y la necesidad de mantener una vigilancia estable y eficaz.

La gestión de este enclave se articula desde 1997 a través de convenios de colaboración entre la Generalitat, responsable del ámbito terrestre como gestora del parque natural, y el Gobierno de España, competente sobre el medio marino. El convenio vigente, firmado en 2019 y prorrogado en 2022, había permitido hasta ahora mantener una vigilancia continuada en este enclave estratégico del litoral de Castellón.