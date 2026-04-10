Una nueva plaga de trips pone en alerta a cítricos de estos seis municipios de Castellón

La Generalitat Valenciana confirmó ayer la presencia del Scirtothrips dorsalis, una plaga de cuarentena más en Castellón. Concretamente, se ha detectado en plantaciones de cítricos de Vinaròs y de Sant Jordi.

Asimismo, la Conselleria de Agricultura, al actualizar la situación de la plaga, puso también en alerta huertos de las localidades de Vila-real, les Alqueries, Xilxes y Alcalà de Xivert, además del resto de huertos de Vinaròs y Sant Jordi.

En total, en toda la Comunitat Valenciana hay 13 municipos ya afectados, pero son 53 los que se encuentran en la considerados como «zonas demarcadas» para la posible expansión de esta especie que amenaza a los cítricos, pero que también puede afectar a otros cultivos como los almendros. La primera vez que se detectó en España fue en 2024 y es orginario de Asia, donde fue documentado por primera vez en 1919 en la India.

Este Scirtothrips dorsalis es de la misma familia de trips que los ya conocidos Scirtothrips aurantii. La suerte es que por el momento los dorsalis no son tan peligrosos como estos aurantii, que traen de cabeza al campo de Castellón desde que se empezó a detectar en 2020 y que tiene origen en Sudáfrica.

Incremento de costes

El secretario general de la Unió Llauradora y Ramadera, Carles Peris, afirma en declaraciones a Mediterráneo que esta nueva plaga «no está ocasionando problemas como el aurantii». Por el momento, en la Unió moderan la preocupación con el dorsalis y se centran en parar al aurantii.

No obstante, se trata de un elemento más al que los agricultores tendrán que estar atentos. «Al final genera un incremento de costes porque hay que ir con una frecuencia bastante alta para controlar la brotación, antes de que vayan desarrollándose», subraya Peris.

Medidas

Ante el dorsalis, la Conselleria recomienda en las zonas infestadas aplicar al menos dos tratamientos fitosanitarios consecutivos, separados por dos o tres semanas y alternando sustancias activas con distinto modo de acción. Será obligatorio instalar trampas adhesivas y revisar y limpiar herramientas, maquinaria y vehículos.

En las zonas en alerta se intensificará la vigilancia con trampas adhesivas y controles de limpieza de maquinaria y vehículos.