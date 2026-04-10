Una nueva publicación de la Diputación Provincial pone en valor la biodiversidad marina de Castellón

La Diputación Provincial de Castellón pone en valor la biodiversidad marina con la presentación de ‘Estudio de los bancos naturales pectínidos en la provincia de Castellón’.

Una publicación que pretende mejorar el conocimiento relativo sobre los pectínidos que se capturan en la provincia de Castellón y que ha sido editada por el Servicio de Publicaciones de la institución provincial. Los pectínidos constituyen una familia de moluscos bivalvos de gran interés biológico, ecológico y económico debido a su elevada calidad gastronómica y su alto valor comercial, entre los que destacan especies como la vieira, la zamburiña, la volandeira y la concha de peregrino. En la costa de Castellón, esta última es la especie más capturada, aunque no constituye una pesquería específica.

Un momento de la presentación del libro. / Mediterráneo

En este sentido, la obra presentada supone “un avance significativo en la puesta en valor de los recursos marinos del litoral castellonense, contribuyendo a visibilizar la riqueza y singularidad de sus ecosistemas marinos”, ha resaltado la diputada de Publicaciones, Marisa Torlà, quien ha agradecido al autor de la publicación, Juan Bautista Peña, su trabajo y dedicación.

El libro ofrece una visión global sobre la situación de los bancos naturales de pectínidos en el litoral de Castellón, abordando aspectos clave como su localización y el comportamiento reproductivo de las especies.