Paola Cristina Lizarzabal Suarez, neumóloga de Vithas Castelló: "¿Alergia o resfriado en primavera? Cómo distinguir los síntomas"

La llegada de la primavera dispara las consultas por síntomas respiratorios que a menudo se confunden. Estornudos, congestión nasal, mucosidad o picor pueden apuntar tanto a un resfriado como a una alergia, pero no responden al mismo origen ni requieren el mismo abordaje. Desde Vithas Castellón, la neumóloga Paola Cristina Lizarzabal Suarez detalla las claves para distinguir ambos procesos y saber cuándo conviene acudir a un especialista.

La primavera trae consigo un aumento de los cuadros respiratorios que generan dudas entre muchos pacientes. Los síntomas pueden parecer similares en un primer momento, pero detrás de ellos puede haber un proceso alérgico o un resfriado común, dos afecciones con causas y tratamientos distintos.

La doctora Paola Cristina Lizarzabal Suarez, especialista en neumología del Hospital Vithas Castellón, señala que en esta época del año la rinitis alérgica estacional gana protagonismo por la elevada concentración de polen de árboles y gramíneas, principales desencadenantes de este tipo de cuadros. Frente a ello, los resfriados pueden aparecer en cualquier momento del año.

Distinguir los síntomas y su duración, clave / VITHAS

Síntomas que ayudan a salir de dudas

Aunque ambos procesos comparten señales como la congestión nasal o los estornudos, existen rasgos que permiten diferenciarlos con bastante claridad. En el caso de la alergia, lo más habitual es que aparezca picor en la nariz, en los ojos o en la garganta, junto a estornudos repetitivos y una secreción nasal clara y acuosa.

Además, los síntomas oculares marcan una diferencia importante. El lagrimeo, el enrojecimiento y el picor de ojos son frecuentes en la rinitis alérgica, mientras que resultan mucho menos habituales cuando se trata de un proceso infeccioso.

Por el contrario, cuando hay fiebre, dolor de garganta o malestar general, el cuadro apunta más hacia un origen viral, más propio del resfriado común.

La duración de los síntomas, otra clave

El tiempo también ayuda a distinguir entre una alergia y un resfriado. Según explica la especialista, el resfriado común suele tener una duración limitada de entre 7 y 10 días, aunque en algunos casos puede alargarse algo más.

En cambio, la evolución de la alergia respiratoria depende de la exposición al desencadenante. Es decir, la rinitis alérgica puede mantenerse durante semanas o incluso meses mientras continúe la presencia del alérgeno, especialmente durante la temporada alta de polen.

Las señales más propias de la alergia

Hay síntomas especialmente orientativos de que se está ante un proceso alérgico. Entre ellos destacan el picor nasal, el picor en el paladar, los estornudos en salvas o la congestión nasal persistente sin fiebre.

A ello se suma un factor que suele repetirse en muchos pacientes: el patrón estacional. Cuando las molestias aparecen cada año en la misma época, las probabilidades de que se trate de una alergia aumentan de forma considerable.

Cuidado con la automedicación

La doctora Lizarzabal también pone el foco en uno de los errores más frecuentes: tratar estos síntomas sin supervisión médica. Advierte de que el uso prolongado de descongestionantes nasales puede acabar provocando un efecto rebote y empeorar la congestión.

También recuerda que no todos los pacientes responden igual a los antihistamínicos, sobre todo cuando el cuadro no corresponde a una rinitis alérgica pura. En los casos de rinitis alérgica persistente moderada o grave, subraya que los corticoides nasales son el tratamiento de primera línea y que su uso correcto puede marcar una diferencia clara en el control de los síntomas.

Cuándo conviene acudir al especialista

La recomendación pasa por consultar con un especialista cuando los síntomas persisten a pesar del tratamiento, cuando existen dudas sobre el diagnóstico o cuando el paciente presenta enfermedades asociadas como asma o sinusitis.

Contar con un diagnóstico preciso y apoyado en pruebas específicas permite identificar el alérgeno responsable y ajustar mejor el tratamiento. Eso se traduce en un mayor control de los síntomas y en una mejora de la calidad de vida, especialmente durante los meses de primavera, cuando las alergias respiratorias suelen intensificarse.