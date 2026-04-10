Rosa Arnau inicia un nuevo mandato al frente de los farmacéuticos de Castellón con el foco en la atención al paciente y la digitalización

La reelección de Rosa Arnau Salvador al frente del Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Castellón abre una nueva etapa para la profesión en la provincia, con una hoja de ruta marcada por la atención farmacéutica, la modernización del sector y el refuerzo del papel de las farmacias como punto de salud cercano a la ciudadanía.

El salón de actos de la sede del ICOFCS, en la calle Ebanista Hervás, ha acogido este viernes el acto de toma de posesión de la nueva Junta de Gobierno, que continuará liderada por Rosa Arnau Salvador tras su reelección como presidenta de la institución.

La cita ha reunido a representantes del ámbito institucional, sanitario y social, en un acto que ha vuelto a poner de relieve el peso de los farmacéuticos de Castellón dentro del sistema de salud de la provincia.

En esta nueva etapa, la Junta centrará sus esfuerzos en varios frentes. Entre ellos, la integración definitiva del farmacéutico en los equipos multidisciplinares de salud, la digitalización de la farmacia rural y urbana y el impulso de una mayor colaboración con la administración pública para optimizar la atención farmacéutica.

Una nueva etapa con el paciente en el centro

Durante su intervención, Rosa Arnau puso el acento en los retos que afronta el colectivo y en la voluntad de seguir avanzando hacia una farmacia “innovadora, asistencial y plenamente integrada en la cadena de cuidados del paciente”.

La presidenta subrayó además que el principal objetivo de esta legislatura pasa por reforzar el papel de la farmacia en la prevención y en la mejora de la salud pública. “Nuestra prioridad absoluta es el paciente. Queremos que la farmacia de Castellón sea un pilar fundamental en la prevención de la enfermedad y en la mejora de la salud pública, trabajando codo con codo con la administración y el resto de los profesionales sanitarios”, afirmó.

Ese mensaje resume el rumbo que quiere imprimir la nueva dirección del colegio: una farmacia más conectada con el sistema sanitario, más útil para el paciente y más preparada para responder a las necesidades tanto del entorno urbano como del rural.

Respaldo institucional y sanitario en el acto

La toma de posesión contó con una amplia presencia de representantes institucionales y del ámbito sanitario. Entre los asistentes figuraron Luciano Ferrer, concejal de Salud Pública del Ayuntamiento de Castellón; Susana Fabregat, delegada del Consell en Castellón; y Elena Gras, directora general de Farmacia y Productos Sanitarios de la Generalitat Valenciana.

También asistieron responsables destacados del ámbito profesional, como Jesús Aguilar, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de España, además de la directora territorial de Sanidad en Castellón, Eva Suárez, y representantes de los colegios oficiales de farmacéuticos de Valencia, Alicante y Murcia.

La presencia de estos representantes reforzó el valor estratégico que el colegio quiere proyectar en esta nueva legislatura, en un contexto en el que la profesión busca ganar peso en la estructura asistencial y consolidar su aportación al cuidado del paciente.

Toma de posesión de la junta directiva del colegio de farmacéuticos de Castellón. / Ayuntamiento de Castelló

Presencia social y arraigo en Castellón

El acto también reunió a representantes de otros ámbitos de la vida pública y social de la provincia. Entre ellos estuvieron el director de MUFACE, Juan Bautista Vaquer, delegados de CaixaBank, el coronel jefe de la Guardia Civil y miembros de distintas asociaciones de pacientes y entidades sociales.

Esa presencia sirvió para evidenciar el arraigo del Colegio de Farmacéuticos de Castellón en la sociedad castellonense y su voluntad de seguir reforzando la red de farmacias como el recurso sanitario más próximo para muchos ciudadanos.

Con esta toma de posesión, el ICOFCS inicia un nuevo ciclo en el que la excelencia profesional, la digitalización del sector y el fortalecimiento de la red de farmacias marcarán el rumbo de la nueva legislatura.

Representación municipal

El concejal de Salud Pública de Castelló, Luciano Ferrer, ha querido trasladar el respaldo del Ayuntamiento al sector farmacéutico, destacando su papel esencial dentro del sistema sanitario: “La farmacia es una pieza clave en la salud pública, no solo por su función asistencial, sino por su cercanía diaria con los ciudadanos, su capacidad de prevención y su labor de educación sanitaria”.

El edil ha subrayado también la importancia de la colaboración institucional: “Desde el gobierno municipal queremos seguir contando con el Colegio de Farmacéuticos como un aliado estratégico. La coordinación con los profesionales que están más cerca de la ciudadanía es fundamental para avanzar en políticas de salud pública eficaces”.

Asimismo, Ferrer ha puesto en valor la importancia de la profesión farmacéutica como uno de los pilares más accesibles y cercanos del sistema sanitario, destacando su capacidad para ofrecer una atención inmediata y de confianza a la ciudadanía. En este sentido, ha remarcado que “el trabajo diario de los farmacéuticos contribuye de manera decisiva a mejorar la calidad de vida de las personas y a reforzar la prevención y el seguimiento de la salud en toda la ciudad de Castellón”.