El sorteo de admisión escolar 2026-2027 se celebrará el 21 de abril y marcará el desempate en colegios e institutos

Las familias que participen en el proceso de admisión escolar del curso 2026-2027 ya tienen una de las primeras fechas clave en el calendario. El próximo 21 de abril, la Conselleria de Educación celebrará el sorteo público que servirá para resolver los empates en la baremación del alumnado en los centros públicos y concertados, un paso que volverá a ser decisivo en una campaña que también incorpora novedades en los plazos y en la gestión de vacantes por lengua base.

El próximo 21 de abril a las 10.30 horas, en la sede de la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades, tendrá lugar el sorteo público que determinará las letras de prioridad para ordenar alfabéticamente los apellidos del alumnado cuando se produzcan empates en el proceso de admisión del curso 2026-2027.

La medida afecta a los centros docentes públicos y privados concertados que imparten enseñanzas de Educación Infantil, Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Educación Especial. En todos estos casos, cuando la puntuación obtenida por varios solicitantes sea la misma, el desempate se resolverá a partir de las letras extraídas en ese sorteo.

Cómo se resolverán los empates

En concreto, se extraerán dos letras para el primer apellido y otras dos para el segundo apellido. A partir de ellas se establecerá el orden alfabético que se aplicará en los casos de empate. La resolución también aclara que, cuando el alumno no tenga segundo apellido, se entenderá que este empieza por “AA”.

Se trata de uno de los momentos que cada año concentra la atención de muchas familias, ya que puede resultar determinante en aquellos centros con una alta demanda de plazas.

Fechas para Infantil y Primaria

El calendario de admisión establece que las solicitudes para Educación Infantil y Primaria podrán presentarse entre el 7 y el 18 de mayo. Las listas provisionales se publicarán el 4 de junio y las definitivas el 18 de junio.

A partir de ahí arrancará el periodo de matrícula, que podrá completarse de forma telemática hasta el 29 de junio y de manera presencial hasta el 2 de julio.

El calendario de la ESO y Bachillerato

En el caso de la ESO, el plazo de presentación de solicitudes irá del 21 de mayo al 1 de junio. Las listas provisionales se conocerán el 15 de junio y las definitivas el 2 de julio. Después se abrirá la matrícula, que podrá hacerse online hasta el 7 de julio y presencialmente hasta el 8 de julio.

Para el alumnado de Bachillerato, el plazo de solicitudes será también del 21 de mayo al 1 de junio. Las listas provisionales se publicarán el 1 de julio y las definitivas el 9 de julio. La matrícula se realizará hasta el 14 de julio por vía telemática y hasta el 15 de julio de forma presencial.

Educación Especial y plataforma Adminova

Las solicitudes para centros de Educación Especial o para unidades específicas en centros ordinarios deberán presentarse presencialmente entre el 7 y el 18 de mayo.

En el resto de enseñanzas, el procedimiento se tramitará exclusivamente de forma telemática a través de la plataforma Adminova, que volverá a centralizar la presentación de solicitudes en este proceso de admisión escolar.

Las novedades del proceso de admisión

La admisión del próximo curso llega además con cambios organizativos que buscan agilizar el procedimiento, reducir carga administrativa en los centros y adelantar la publicación de resultados.

Entre las principales novedades figura el ajuste del calendario en Secundaria y Bachillerato, una modificación que permitirá publicar antes las listas definitivas, poner en marcha con más antelación las fases posteriores y recortar el tiempo de incertidumbre para las familias.

Ese adelanto también pretende facilitar la organización interna de los centros de cara al siguiente curso, al permitir una mayor previsión en la configuración de sus plantillas.

Vacantes por lengua base y prioridad en el propio centro

Otra de las novedades afecta al alumnado de Infantil, Primaria y ESO, que podrá optar a vacantes en su propio centro en una lengua base distinta, manteniendo su prioridad siempre que esa opción se solicite en primer lugar.

Además, se insiste en que, cuando una familia tenga un interés especial por un centro, deberá incluirlo en la solicitud en sus dos lenguas base, siguiendo el orden de preferencia que considere.

La advertencia no es menor: si solo se solicita una de las dos opciones lingüísticas, incluso en los niveles de entrada, la participación en el proceso quedará limitada a esa única modalidad. Eso significa que la familia no podrá acceder a las plazas que puedan surgir más adelante en la otra lengua base del mismo centro.

Con este escenario, el proceso de admisión escolar en la Comunitat Valenciana arranca con una primera cita ya marcada en rojo para muchas familias: el sorteo del 21 de abril, del que saldrán las letras que pueden acabar inclinando la balanza en caso de empate.