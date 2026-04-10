Vox pide un plan de choque para proteger la industria cerámica: estos son los 4 puntos principales

El Grupo Parlamentario VOX en el Congreso de los Diputados ha registrado una Proposición no de ley para reclamar un plan de choque para proteger la industria cerámica española. La iniciativa denuncia que las actuales políticas climáticas de la UE y el incremento de los costes energéticos están asfixiando la viabilidad del sector.

Alberto Asarta (VOX) / VOX

El diputado en el Congreso de VOX por Castellón, Alberto Asarta, señala que "el sector cerámico, concentrado mayoritariamente en Castellón, se enfrenta a una reducción drástica del 34% en la asignación gratuita de derechos de emisión de CO2 para el periodo 2026-2030 y, según estimaciones del sector, esta medida sumada al sistema de comercio de emisiones podría suponer un sobrecoste anual de hasta 163 millones de euros”. A esto -explica Asarta- se añade “el impacto de 30 millones de euros anuales provocado por la reducción en la retribución a la cogeneración, tecnología clave para la eficiencia de esta industria”.

Competencia asimétrica

Asimismo, advierte sobre la "competencia asimétrica" que supone la apertura del mercado europeo a producciones de terceros países, como la India, que no cumplen con los mismos estándares ambientales ni laborales. Y critica “las negociaciones para un acuerdo de libre comercio con el gigante asiático, que podría reducir los aranceles de importación al 5% y devastar a los fabricantes nacionales”.

Plan nacional

Asarta insta al Gobierno a “impulsar un Plan Nacional de Soberanía Energética que comience por la derogación de normativas climáticas como la Ley de Cambio Climático española, el Pacto Verde Europeo y la denuncia del Acuerdo de París, al considerarlos incompatibles con la seguridad del suministro”.

Esta estrategia incluye “una apuesta decidida por la energía nuclear, reconociendo su carácter estratégico, prorrogando la vida útil de las centrales actuales y planificando la construcción de nuevas para garantizar un suministro estable y asequible”.

Asimismo, propone “una profunda reforma fiscal energética que rebaje permanentemente el IVA de la electricidad al 4% y suprima impuestos específicos como el de Hidrocarburos, el Especial sobre la Electricidad y las tasas que gravan la generación nuclear.”

Finalmente, exige “una protección comercial firme que rechace acuerdos internacionales que perjudiquen los intereses del sector productivo español y la competitividad de la industria cerámica”.

Con esta propuesta, VOX busca garantizar un marco regulatorio que devuelva la competitividad a la cerámica española, alejándose de postulados ideológicos que ponen en riesgo miles de familias y el liderazgo exportador de nuestra industria.

Sector estratégico

En su escrito, VOX recuerda que la industria cerámica es un motor económico fundamental que en 2025 alcanzó una facturación de 4.834 millones de euros y sustenta más de 15.900 empleos directos. La iniciativa denuncia que las actuales políticas climáticas de la Unión Europea y el incremento de los costes energéticos están asfixiando la viabilidad del sector.