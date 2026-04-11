Aviso por calima y barro en Castellón: un experto de la UPV pide “salir poco de casa” si aumenta el polvo sahariano

La calima marca este sábado en Castellón y obliga a mirar al cielo, pero también al aire que se respira. El polvo en suspensión procedente del Sáhara ha entrado en la Comunitat Valenciana y dejará una tarde con ambiente más turbio, más nubes y posibilidad de precipitaciones débiles, que incluso podrían venir acompañadas de barro.

Más allá de la imagen de cielo apagado, la situación ha llevado a los expertos a pedir prudencia. El investigador del Instituto de Tecnología Química de la UPV Eduardo Palomares recomienda “utilizar mascarillas o salir poco de casa” si el polvo llega en concentraciones muy altas, especialmente en personas con asma o problemas respiratorios.

También llega el aviso por viento

El episodio de calima no vendrá solo. El Centro de Coordinación de Emergencias ha activado además la alerta amarilla por vientos en el interior norte y el litoral norte de Castellón, un aviso que, según Aemet, comenzará este domingo a las 20.00 horas y podría dejar rachas de hasta 80 kilómetros por hora.

¿Cuándo puede ser peligrosa la calima? Palomares explica que, si este tipo de episodio se alargara en el tiempo, podrían activarse niveles de protección superiores e incluso llegar a recomendar que la población salga lo menos posible de casa. Aun así, matiza que el polvo sahariano no es tan peligroso como las partículas contaminantes del tráfico, que son más dañinas para la salud. El mayor riesgo está en las partículas más pequeñas, como las PM10 y PM2.5, porque pueden colarse en el sistema respiratorio y agravar problemas previos, especialmente en personas con asma u otras patologías respiratorias.

Cambio de tiempo

Y es que el fin de semana irá a más en inestabilidad. Las temperaturas máximas empiezan a bajar este sábado y el domingo se espera un panorama mucho más revuelto, con cielo cubierto, lluvias generalizadas y un descenso térmico más claro.

Noticias relacionadas

En el norte de Castellón, además, el viento irá ganando protagonismo conforme avance la jornada, en línea con ese aviso amarillo activado para cerrar el fin de semana.