Castellón reeduca en cinco años a 175 maltratadores con condena firme

Castellón ha reeducado, a través de la entidad no lucrativa Patim, a un total de 175 maltratadores con condena firme en los últimos cinco años, 36 de ellos recientemente. Así lo acreditan los datos oficiales de la asociación que ofrece este servicio desde 2021 amparada por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias que deriva a Patim a esas personas penadas por delitos de violencia de género a través del Servicios de Gestión de Penas y Medidas Alternativas.

Según explica la asesora jurídica de Patim, Carolina de Mingo, «existe un problema grande de violencia social que hay que ir trabajando desde pequeños». Por este motivo, las personas con una condena firme de malos tratos se pueden acoger a dos posibilidades según las circunstancias de cada una de ellas y que resultan efectivas ya que de los 175 hombres que han sido atendidos en el último lustro, solamente han tenido que volver para ser tratados de nuevo, cinco, informó De Mingo.

El taller Regenerar se imparte para maltratadores que ya están fuera de prisión pero con sentencia firme, que no son reincidentes y no han realizado ningún quebrantamiento. Así, en lugar de cumplir con los trabajos en beneficio a la comunidad, pueden participar en este curso de tres meses cuyo objetivo es reeducarlos para que tomen conciencia del delito, así como para prevenir la reincidencia ya que, en caso contrario, la entrada en prisión «es más fácil».

Además de este taller, Patim también ofrece la posibilidad de acudir al programa Priama. Sin embargo, en esta ocasión solamente pueden hacerlo personas reincidentes o que han quebrantado la condena. Tiene una duración de un año y lo imparte un psicólogo, siendo esta una medida alternativa a la entrada en prisión. En la actualidad, 20 castellonenses participan en este programa, además de los 16 que acaban de finalizar el taller Regenerar.

¿Y la juventud?

De los participantes, el 83% tiene orden de alejamiento de su pareja, más del 50% son españoles y el año pasado, en el taller había un 25% de hombres menores de 30 años, por lo que De Mingo apunta que también «la juventud tiene que trabajar el respeto al género para que no se produzca violencia dentro de la pareja».

De hecho, el perfil predominante en esta iniciativa de Patim es la de un varón menor de 38 años, español, con orden de alejamiento y con los estudios de segunda etapa finalizados. Explica De Mingo en que los penados «siempre llegan externalizando las responsabilidades, es decir, no asumen la culpa, llegan enfadados y poco a poco vamos trabajando con ellos».

El objetivo principal tanto del taller como del programa es evitar que el maltratador reincida y lograr que haya cambios en su vida para tener una relación de pareja igualitaria.

La asesora jurídica hace especial hincapié en declaraciones al periódico Mediterráneo en los delitos digitales relacionados con al violencia de género.

El control del móvil

«Muchas de las personas que participan en estos proyectos llegan al taller o al programa por el mal uso del teléfono móvil que empeora con el consumo de alcohol y drogas», explica Carolina de Mingo. La experta recuerda que existe el delito digital y que también puede ser la causa de una condena. «Amenazar a la pareja por el móvil, espiar su ubicación, meterse en los perfiles de ella pueden ser motivo de denuncia y proceso judicial», advierte.

Hay que recordar que Patim nació en el año 1985 y desde entonces trabaja en una línea que permita la evolución y transformación constante para adaptarse a las nuevas demandas sociales y campos de actuación que requieren su intervención como son la prevención, asesoramiento, tratamiento e integración de las adicciones y otras conductas que resultan fundamentales para ofrecer una respuesta integral a las demandas sociales.