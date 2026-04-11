La Diputación de Castellón afianza su compromiso con el medio natural y destina 300.000 euros para la adecuación de senderos

La Diputación de Castellón afianza su compromiso con el medio natural y activa las ayudas para la adecuación de senderos públicos y homologados.

La institución provincial abre una nueva convocatoria de subvenciones por un importe total de 300.000 euros, lo que supone un incremento del 30% respecto al pasado ejercicio, destinada a entidades locales de la provincia para la realización de actuaciones en el medio natural.

“Estas ayudas forman parte de nuestro compromiso por proteger el patrimonio natural de la provincia y garantizar unas rutas seguras para que los vecinos y visitantes puedan disfrutar de nuestros paisajes”, ha destacado la presidenta de la Diputación, Marta Barrachina.

Presidenta Marta Barrachina y diputado José María Andrés. / Mediterráneo

Adecuación, mejora y divulgación de senderos

La presente convocatoria tiene como objetivo promover actuaciones de adecuación, mejora y divulgación de senderos. De esta manera, podrán beneficiarse los ayuntamientos, mancomunidades y entidades locales menores de la provincia de Castellón que tengan en su ámbito territorial senderos públicos o senderos homologados.

Por lo que respecta a las actividades subvencionables, el diputado responsable del área de Medio Natural, José María Andrés, ha apuntado que “se destinarán a actuaciones de mantenimiento y conservación de las zonas naturales de los municipios, actuaciones de homologación, referidas a los trámites de preparación y homologación de senderos, así como a actuaciones de divulgación”.

Hasta 300.000 euros en ayudas

La cuantía de la ayuda no podrá superar el 90% en municipios de hasta 500 habitantes; el 75% en municipios de 501 a 5.000 habitantes; y el 50% en municipios de más de 5.000 habitantes, siendo la subvención máxima por beneficiario de 5.000 euros. En el caso de las entidades locales menores, la cuantía de la subvención será del 100%, siendo la subvención máxima por beneficiario de 4.500 euros.

Los interesados en concurrir en este procedimiento deberán presentar sus solicitudes, por vía telemática, dentro del plazo de 30 días naturales a contar desde el día siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).

Noticias relacionadas

Cabe recordar que el año pasado se beneficiaron de estas ayudas un total de 67 ayuntamientos de la provincia, cuatro mancomunidades y una entidad local menor. “Para este año hemos aumentado un 30% el presupuesto, pasando de 230.000 euros a 300.000 euros, con lo que pretendemos llegar todavía a más ayuntamientos y seguir mejorando nuestros espacios naturales, uno de nuestros mayores tesoros”, ha concluido el diputado provincial.