Invierno demográfico en Castellón: 70 municipios pierden o estancan población desde hace dos décadas

La provincia de Castellón tiene cerca de 70 municipios afectados por el invierno demográfico, es decir, localidades que han registrado un crecimiento demográfico negativo o nulo en los últimos 20 años. El dato forma parte del informe publicado este viernes por el Instituto Valenciano de Estadística, un estudio que traza una radiografía de la despoblación en la Comunitat Valenciana y que vuelve a poner el foco sobre el fuerte desequilibrio entre la costa y el interior castellonense.

En el conjunto autonómico son 180 los municipios que se encuentran en esta situación (69 de Castellón), en un escenario en el que los pueblos más pequeños, más envejecidos y con menos nacimientos concentran las mayores dificultades para sostener su población. En paralelo, el informe también deja una rendija para la esperanza: ocho de cada diez municipios de Castellón han logrado ganar habitantes gracias a los movimientos migratorios.

Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido Tasa de crecimiento demográfico por municipios

Castellón concentra más de la mitad de los municipios valencianos con menos de 300 habitantes

La foto que deja el estudio evidencia con claridad la fragilidad demográfica del interior provincial. A fecha 1 de enero de 2025, 52 de los 96 municipios de la Comunitat Valenciana con menos de 300 habitantes están en la provincia de Castellón. Entre ellos sobresale Castell de Cabres, que con 21 habitantes se sitúa como la localidad más pequeña de la provincia.

El informe también recoge los extremos del comportamiento poblacional en las dos últimas décadas. Mientras el municipio valenciano con mayor retroceso demográfico entre 2005 y 2025 es Sacañet, con una caída del 42,2%, en Castellón destacan en el lado opuesto Sant Jordi, con un crecimiento del 108,87%, y Orpesa, con un 75,36% más de población.

Una provincia partida en dos

El mapa demográfico provincial vuelve a reflejar una realidad ya conocida, pero cada vez más marcada: la costa concentra la población y el interior la pierde. Los municipios más densamente habitados se sitúan junto al Mediterráneo, con Castelló de la Plana a la cabeza, con 1.650 habitantes por kilómetro cuadrado.

Frente a esta concentración, el interior aparece salpicado por municipios con densidades mínimas. De hecho, dos localidades castellonenses presentan la menor densidad de población de toda la Comunitat Valenciana: Castell de Cabres y Vallibona, ambas con 0,7 habitantes por kilómetro cuadrado. En total, la provincia suma 81 municipios con una densidad igual o inferior a 20 habitantes por kilómetro cuadrado, una cifra que dibuja con claridad la llamada Laponia valenciana.

La Laponia valenciana se extiende a 162 municipios y agrava la brecha entre costa e interior

El estudio sitúa dentro de esa denominada Laponia valenciana a 162 localidades valencianas, una categoría que vuelve a retratar la vulnerabilidad territorial del interior. En Castellón, esta realidad se traduce en pueblos con muy baja densidad, una población muy envejecida y una capacidad limitada para garantizar relevo generacional.

La consecuencia es directa: cada nacimiento cuenta mucho y cada defunción pesa todavía más. En muchos de estos municipios pasan años sin nacimientos, por lo que cualquier pérdida de población tiene un efecto inmediato sobre la estadística y sobre el futuro del propio pueblo.

Envejecimiento extremo en el interior

Otro de los indicadores que alerta sobre la situación de Castellón es el envejecimiento. El número de municipios valencianos con un índice de envejecimiento igual o superior al 250% asciende a 179, y cerca de 70 corresponden a la provincia.

Además, dos municipios castellonenses figuran como los más envejecidos de toda la Comunitat Valenciana: Villanueva de Viver, con un índice del 3.500%, y Castillo de Villamalefa, con un 2.050%. En otros dos casos, Fuente la Reina y Villores, el indicador no ha podido calcularse al no existir población menor de 16 años a fecha 1 de enero de 2025.

En el lado contrario, ninguna localidad castellonense aparece entre las más jóvenes de la Comunitat, aunque a nivel provincial los registros más bajos corresponden a Sant Joan de Moró (79,6%) y Almassora (88,76%).

Dependencia y falta de relevo: la otra cara de la despoblación

Ligado al envejecimiento aparece el índice de dependencia, que mide la proporción de población menor de 16 años y mayor de 64 respecto a la que se encuentra en edad de trabajar. En este apartado, Villahermosa del Río alcanza el valor más elevado, con un 108,3%.

El dato encaja en un contexto más amplio: 195 municipios valencianos presentan un índice de dependencia igual o superior al 60%, una señal del peso creciente de la población dependiente en muchas localidades del interior.

La migración, principal balón de oxígeno

Pese a la dureza del diagnóstico, el informe también apunta al principal factor que hoy está conteniendo la pérdida de habitantes: la llegada de población desde fuera. En los últimos diez años, 70 municipios de la Comunitat Valenciana registraron una tasa migratoria negativa o nula, de los que 20 pertenecen a la provincia de Castellón.

La lectura positiva está en el reverso de esa cifra: el 84% de los municipios castellonenses han conseguido ganar población gracias a los movimientos migratorios. Es decir, la migración se ha convertido en el principal soporte demográfico de buena parte del territorio.

En los extremos figuran Higueras, con una tasa migratoria del -55,6%, la más baja de la Comunitat, y Montán (49,7%) y Villanueva de Viver (47,9%), entre los municipios con mejores registros.

Vivienda, internet y servicios: los frenos que siguen pendientes

Según se desprende del análisis, las comarcas del interior sufren con más intensidad la caída natural de población porque concentran municipios muy pequeños, envejecidos y con escasos nacimientos. Pero el problema ya no se explica solo por la falta de empleo.

Los expertos apuntan a otros obstáculos que hoy resultan decisivos para fijar vecinos: la dificultad de acceso a una vivienda adecuada, las carencias en infraestructuras y, de forma muy especial, los déficits de conectividad digital. Sin internet, sin buenas comunicaciones y sin una oferta residencial disponible, el margen para atraer y retener población se reduce al mínimo.

Una ventana de esperanza para el interior de Castellón

La despoblación del interior de Castellón no responde a una única causa, pero sí repite un patrón cada vez más definido: envejecimiento, escasez de nacimientos, falta de vivienda y problemas de conectividad. Frente a esa realidad, el saldo migratorio ha abierto una oportunidad para frenar el deterioro demográfico en numerosos municipios.

El desafío pasa ahora por convertir esa tendencia en estabilidad. Para ello, el interior necesita políticas útiles, servicios adaptados a su realidad, apoyo al emprendimiento y medidas que favorezcan el arraigo. Porque detrás de cada dato no solo hay una estadística: hay pueblos que siguen tratando de asegurar su futuro.