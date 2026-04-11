Unas 150 personas arropan a Francisco Camps en un ‘esmorzaret popular’ en Castellón: Conoce quién le ha acompañado
El acto, celebrado en el Mesón Los Alfares y con un precio de 15 euros por comensal, reúne a varios excargos y rostros conocidos de la política provincial
Francisco Camps ha reunido este sábado a unas 150 personas en un esmorzaret popular celebrado en Castelló de la Plana, concretamente en el Mesón Los Alfares. El encuentro, con un precio de 15 euros por comensal, incluía un menú compuesto por ensaladas, tortilla de patatas y torrà de carne, en una nueva cita del expresident con militantes y afines en la provincia de Castellón.
Camps estuvo acompañado por su jefa de campaña, la concejal de La Pobla de Vallbona Inéis Peiró, en un acto en el que también se dejaron ver varias caras conocidas vinculadas al PP castellonense y valenciano. Entre los asistentes figuraban Fernando Villalonga, exconseller y diplomático; José Luis Jarque, exalcalde de la Vilavella; Vicente Aparici, exalcalde de la Vall d’Uixó, exvicepresidente de la Diputación y exsenador; Nacho Soria, primer presidente de Vox en Castellón; Carlos Murria, exdiputado; y Vicente Lapuerta, exalcalde de Xilxes.
La cita se enmarca en la ronda de encuentros que Camps viene protagonizando en los últimos meses para reactivar a su entorno político y medir fuerzas entre la militancia y la vieja guardia del centroderecha valenciano.
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