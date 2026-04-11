El zumo de naranja del Mercosur puede ser la gota que colme el vaso del campo de Castellón

El acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur ha sido analizado desde multitud de puntos de vista, cuando apenas faltan semanas para su entrada en vigor. El campo de Castellón ya se ha pronunciado en reiteradas ocasiones en contra del trato, pues lo considera desastroso para los intereses del territorio en materia de agricultura y también para la ganadería.

Pero, entre todas las desventajas que, según los agricultores castellonenses, presenta el acuerdo con Mercosur, hay una pata que puede terminar de ser la gota que colme el vaso. Paradójicamente, se trata de un líquido:el zumo de naranja, pues Brasil y Argentina son dos grandes productores.

«Ahí hay todo un tema, porque nosotros entre el 16% y el 20% de nuestra producción la destinamos a vender para zumo. Y ahora con el acuerdo de Mercosur van a entrar Brasil y Argentina, que ya tenían crecimientos más que considerables en el último año, incluso todavía cuando no había tratado, el escenario de importación será cada vez más favorable a ellos». Así lo afirma el secretario general de La Unió Llauradora i Ramadera, el castellonense Carles Peris.

Incremento de más del 200%

Siempre hablando sobre los datos exclusivamente de zumo de naranja, las esadísticas muestran que España importó en 2025 desde Brasil 56.505 toneladas de zumo, por las 17.796 toneladas que había importado en 2024. Se trataba de un incremento del 217%. Pasa algo similar, a menor escala, con Argentina:se importaron 2.948 toneladas en 2025 por las 886 toneladas, lo que supuso un aumento interanual del 232%.

El escenario, apuntan los agricultores de Castellón, puede inclinarse más a favor aún de los sudamericanos. «Desde el 1 de mayo entrarán progresivamente con menos aranceles y no han asignado ningún cupo de entrada, puede entrar todo el zumo que quiera. A nosotros eso nos va mal como sector porque necesitamos mantener la industria del zumo de aquí para destinar la fruta que no sale al mercado en fresco», dice Peris.

Los productores de cítricos castellonenses dedican un 80% al mercado en fresco, pero hayun 20% del cultivo que, por ser de calibres bajos o por estar afectada su piel por granizadas, se deriva a los zumos. Esa cuota que va para zumos termina salvando las cuentas de muchos productores.

«Necesitamos que esas naranjas estén en 0,24 céntimos para darle viabilidad, porque si no hay rentabilidad no se le puede dar nada al productor. Solo el coste de recolectar y entrar al almacén son 0,14. Y con estas importaciones por Mercosur podrían bajar a 0,08 céntimos», alerta Peris.