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El aviso amarillo en Castellón se extiende al interior y litoral sur este lunes

Aemet extiende al lunes el riesgo por viento ante rachas que podrían llegar a los 80 km/h

Imagen de paraguas este domingo en Escala Castelló, con los avisos de Aemet para este lunes en la provincia.

Imagen de paraguas este domingo en Escala Castelló, con los avisos de Aemet para este lunes en la provincia. / Kmy Ros

Rafael Fabián

Castellón afronta estos días un cambio de tiempo. Como muestra de ello, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha extendido al lunes el aviso amarillo por rachas de viento hasta 80 kilómetros por hora en la provincia. La previsión apunta a un empeoramiento a partir de la tarde-noche de este domingo, con un episodio que afectará tanto al interior como al litoral. En un primer momento, el aviso amarillo ya estaba activado para el interior y el litoral norte de Castellón en las últimas horas del domingo, pero Aemet lo ha ampliado también al interior y litoral sur para la jornada del lunes.

De este modo, en el interior y litoral norte de la provincia el aviso permanecerá activo desde las 20.00 horas de este domingo hasta las 23.59 horas del lunes. En el interior y litoral sur, el nivel amarillo estará vigente desde la medianoche del lunes hasta las 17.00 horas. La actualización refuerza así un escenario de riesgo por viento que abarcará prácticamente toda la provincia durante distintas franjas del episodio.

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La situación meteorológica de este domingo está marcada por el cielo cubierto y precipitaciones generalizadas, aunque no está lloviendo con la fuerza que se esperaba en un principio. También se ha confirmado un descenso de las temperaturas, notable en el caso de las máximas en el interior.

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Precipitación del día (litros por metro cuadrado)

Cortes de Arenoso San Vicente de Piedrahita 7,2

Sacañet 5,1

El Toro 5,0

Morella 3,8

Torás 3,8

Vilafranca 3,6

Bejís 3,4

la Mata 3,2

Este lunes continuará la inestabilidad, aunque con tendencia a una mejoría progresiva. La previsión recoge intervalos nubosos por la mañana, sin descartar precipitaciones débiles y dispersas, y una evolución hacia cielos poco nubosos por la tarde. Las temperaturas mínimas bajarán ligeramente y las máximas subirán, pero el viento seguirá siendo el gran protagonista, con intensidad moderada del noroeste y probabilidad de rachas muy fuertes.

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