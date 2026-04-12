El seguro privado de salud presta asistencia a dos de cada diez castellonenses: 50.000 más en 15 años

La sanidad privada sigue ganando peso en la provincia de Castellón. Los seguros privados de salud cubren ya a 122.171 personas, lo que supone que dos de cada diez habitantes cuentan con este tipo de cobertura. La cifra ha crecido de forma sostenida en los últimos años, con 3.000 asegurados más en el último ejercicio, casi 7.000 más que en 2023, según los datos facilitados por la patronal del seguro Unespa.

No obstante, el avance empieza a mostrar signos de cierto estancamiento en términos porcentuales. Entre 2023 y 2025, el peso de los asegurados apenas ha variado unas décimas y se sitúa actualmente en el 19,28% en Castellón, un porcentaje ligeramente inferior a la media autonómica, del 22,2%, y también por debajo de la media estatal, del 26%.

Gráfico que muestra la evolución del seguro de salud privado en la provincia de Castellón.

Más de 50.000 beneficiarios más en 15 años

La evolución del seguro privado de salud en la provincia refleja una tendencia de crecimiento sostenido a largo plazo. En apenas 15 años, el número de beneficiarios se ha incrementado en más de 50.000 personas, una progresión que confirma la consolidación de este producto entre la población castellonense.

Pese a ello, el aumento del volumen de asegurados no se ha traducido en los últimos años en un salto significativo en términos de penetración, ya que el porcentaje de población cubierta se ha movido muy poco desde 2023.

La rapidez en la atención, entre las principales razones

El presidente del Colegio Profesional de Mediadores de Seguros de Castellón, Fernando Solsona, explica que existen varias motivaciones detrás de la contratación de un seguro de salud, aunque hay dos razones que se repiten con frecuencia entre los asegurados.

Por un lado, destaca la rapidez con la que son atendidos por los profesionales de la sanidad privada frente a las esperas que se registran en la pública. En este punto, subraya además el acceso directo a los servicios sin tener que pasar por el médico de cabecera, una de las principales ventajas que, a su juicio, ofrecen estos seguros.

A ello se suma otro argumento habitual: la posibilidad de cambiar de médico sin necesidad de realizar trámites previos, un factor que también influye en la decisión de contratar este tipo de pólizas.

La congestión de la pública y los precios, claves en el crecimiento

Solsona considera que no existe un único motivo que explique el auge del sector, aunque apunta a la progresiva congestión y degradación del sistema público de salud como uno de los factores que ha alimentado el interés por buscar alternativas.

En su opinión, esta situación ha empujado a muchas personas a valorar la sanidad privada como una opción razonable. A ello añade que durante la última década los seguros de salud han sido muy asequibles, lo que ha facilitado su acceso a una parte cada vez mayor de la población.

Aunque esta tendencia está cambiando, señala que la sanidad privada en España sigue siendo relativamente económica en comparación con otros países.

Los incentivos fiscales y el coste de las primas

Desde el Colegio de Mediadores de Seguros de Castellón defienden que una mejora de los incentivos fiscales asociados a la contratación podría animar a más ciudadanos a dar el paso, especialmente en colectivos como el de los autónomos, donde el margen de penetración todavía es reducido.

En el lado contrario, el principal freno a la contratación es, según Solsona, el aumento generalizado de las primas en los últimos años, provocado sobre todo por el incremento de los costes en la prestación de servicios para las aseguradoras. También cita, aunque en menor medida, una vigilancia más estricta por parte de las compañías durante el proceso de contratación.

Petición de medidas de apoyo

Bajo su punto de vista, sería recomendable que el Gobierno impulsara algún plan de apoyo a la contratación de estos productos. Solsona sostiene que, pese a que desde algunos sectores de la administración pública y del ámbito político se tiende a minusvalorar el papel de la sanidad privada, su contribución a la hora de descongestionar la carga de trabajo de la sanidad pública es evidente.

En este sentido, defiende que ambos modelos son compatibles y no excluyentes, por lo que considera que deberían ser entendidos así desde cualquier administración, con independencia de su signo político.

El seguro colectivo de empresa gana protagonismo

Desde SegurCaixa Adeslas valoran que el seguro de salud ha registrado un crecimiento sostenido en los últimos años, apoyado en un incremento anual del 6,3% en ingresos por primas durante la última década. La aseguradora destaca que esta evolución refuerza su posición como el segmento más dinámico dentro de los seguros No Vida.

La compañía relaciona este comportamiento con la favorable percepción de la sanidad privada y con su creciente relevancia no solo como complemento del sistema público, sino también como primera e incluso exclusiva vía de acceso a la atención asistencial para parte de la población.

Además, pone el foco en el avance del seguro de salud colectivo vinculado a empresas, utilizado como una herramienta estratégica para atraer y retener talento. En este contexto, SegurCaixa Adeslas asegura que se consolida como la compañía que más oportunidades capta y como líder en seguros de salud en la provincia de Castellón.