La Diputación de Castellón destina 150.000 euros a impulsar la actividad de asociaciones y peñas taurinas

La Diputación Provincial de Castellón ha aprobado una convocatoria de ayudas dotada con 150.000 euros para fomentar la tradición taurina y respaldar la actividad de asociaciones y peñas taurinas de la provincia.

La presidenta de la institución provincial, Marta Barrachina, ha subrayado el compromiso del equipo de gobierno con los Bous al Carrer, que ha definido como “uno de los acontecimientos festivos con mayor arraigo y carácter tradicional de nuestra tierra”.

Barrachina ha señalado además que estas subvenciones suponen “una gran ayuda” para que las asociaciones puedan organizar estos festejos en el conjunto del territorio y contribuir así a mantener viva la tradición taurina.

Más presupuesto para 2026

La presidenta provincial ha destacado que cada año son más las asociaciones y peñas que trabajan para hacer posible la celebración de los Bous al Carrer en los 135 municipios de la provincia. En este contexto, ha explicado que la Diputación ha incrementado el presupuesto en 10.000 euros, en línea con su apoyo a las tradiciones de Castellón.

Según ha indicado, podrán acogerse a estas ayudas las asociaciones taurinas sin ánimo de lucro de la provincia de Castellón, con personalidad jurídica propia y cuyo objeto sea fomentar y apoyar actividades relacionadas con el mundo taurino.

Por su parte, el diputado de Cultura, Alejandro Clausell, ha explicado que las subvenciones se destinarán a financiar actividades con repercusión en la provincia de Castellón que se desarrollen durante 2026.

Qué gastos se subvencionan

Entre las actuaciones contempladas figuran la organización de festejos taurinos, así como la edición de publicaciones, revistas, exposiciones y conferencias relacionadas con la cultura taurina. En el caso de publicaciones y revistas, Clausell ha precisado que “en ningún caso será subvencionable la publicidad de un festejo taurino”.

Cada entidad podrá presentar dos solicitudes de subvención: una para la organización de festejos taurinos, incluyendo compra y alquiler de reses, y otra para la publicación de revistas u otra actividad cultural relacionada con los toros.

La cuantía de la ayuda no podrá superar el 80% de los gastos subvencionables de la actividad. Además, la subvención máxima para la organización de festejos taurinos será de 1.700 euros por beneficiario, mientras que las ayudas para publicaciones y revistas tendrán un límite de 500 euros, en función del importe de los gastos subvencionables.

Clausell ha defendido que, con esta línea de ayudas, la Diputación busca garantizar que tanto los festejos taurinos como otras actividades culturales vinculadas a este ámbito cuenten con respaldo económico para su organización.

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Los interesados en concurrir a esta convocatoria deberán presentar sus solicitudes en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón.