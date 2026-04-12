Juan Pablo, un enfermero de premio en Castellón: "Lo he hecho todo al revés"
Nació en Ecuador, pero llegó desde Colombia siendo un adolescente. Trabajó durante años como técnico de ambulancias, formó una familia antes de entrar en la universidad -«lo he hecho todo al revés», bromea- y hoy reivindica su profesión después de ser reconocido por el Colegio Oficial de Enfermería
Juan Pablo Pineda dice que lo ha hecho «todo al revés». Y quizá tenga razón, aunque no en un sentido peyorativo, sino porque su trayectoria ha sido poco habitual. Se casó en 2010, fue padre antes de entrar en la universidad y no empezó el Grado en Enfermería hasta el curso 2021/22. Para entonces ya llevaba años trabajando, formándose y viendo crecer a sus dos hijos, Lyam y Mya: «El papel de mi mujer, Shaila, ha sido fundamental. Sin ella no habría sido posible».
En la actualidad compagina el Máster en Enfermería de Urgencias, Emergencias y Cuidados Críticos en la UJI con su trabajo en el Hospital Vithas y en ambulancias CSA, después de haber recibido el premio al mejor Trabajo Final de Grado del Colegio de Enfermería de Castellón. Casi nada.
Espíritu de superación
Su vocación sanitaria le viene de familia. Sus padres son odontólogos, su hermana también, y esa vocación fue tomando forma con los años. Su madre, de hecho, tuvo que homologar su título en Castellón y levantar aquí su propia clínica, un esfuerzo que Juan Pablo sigue viendo como un ejemplo.
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También sus padres son para él una referencia por todo lo que supuso empezar de cero. Nació en Ecuador, vivió desde los siete años en Colombia y llegó a Castellón con 14, en 2001, después de una etapa familiar marcada por la migración, la separación y la incertidumbre: «Nos denegaron la visa para entrar en Estados Unidos en dos ocasiones». Hoy se siente de Castellón, pero admite que llegar y comenzar una nueva vida desde cero en un nuevo país no fue fácil.
Juan Pablo Pineda ha recibido un premio por su TFG, pero sus logros van más allá de lo académico
Su camino académico tampoco fue el ortodoxo. Estudió en el instituto Ribalta hasta Primero de Bachillerato, pero no terminó esa etapa -«me daba miedo el valenciano», recuerda- . Tomó entonces una vía más práctica y cursó el grado medio de auxiliar de enfermería. En 2007 empezó a trabajar en ambulancias CSA y siguió formándose hasta dar el salto a la universidad después de lograr la beca CEU Merit, que cubría el 100% de la matrícula.
Ese esfuerzo se ha visto reconocido con el premio al mejor TFG. Su trabajo comparó la seguridad de dos dispositivos de acceso venoso, el catéter Midline y el PICC, en pacientes adultos que necesitan tratamientos prolongados o medicación que no puede administrarse por una vía periférica convencional. A partir de numerosos estudios, reunió una muestra de unas 17.000 personas. Más allá del resultado, la experiencia le reafirmó en una idea: «La investigación en enfermería sigue siendo menos frecuente de lo que debería».
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Ahora mira al futuro sin perder de vista de dónde viene. Quiere terminar el máster, opositar y abrirse camino en la sanidad pública para poder optar a la bolsa del SAMU, el ámbito que más le atrae por su experiencia en urgencias extrahospitalarias. Al mismo tiempo, observa con realismo la situación de la profesión: «En verano faltan enfermeros y se te abren todas las puertas, pero después llega la inestabilidad».
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