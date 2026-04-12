La ola del teletrabajo pierde fuelle después de la pandemia en Castellón

El clásico modelo presencial continúa dominando el panorama laboral con fuerza en Castellón. El teletrabajo parecía ganar territorio con la pandemia de covid-19 entre 2020 y 2022, pero desde que terminó la situación de emergencia por el virus, el trabajo remoto ha perdido fuelle en la provincia.

«Subyace mucho todavía en la mentalidad empresarial de la provincia de Castellón el presentismo, y es muy complicado hacer una regulación muy concreta porque cada empresa es un mundo», afirma el secretario general de CCOO Comarques del Nord en Castellón, Albert Fernández, en conversación con Mediterráneo.

El 14,2% teletrabaja, según la EPA

La Encuesta de Población Activa elaborada por el Instituto Nacional de Estadística muestra en su última entrega, correspondiente al cierre de 2025, que en la Comunitat Valenciana se acogieron al teletrabajo apenas el 14,2% de los empleados. En 2024 eran cerca del 16%, lo cual supone un retroceso de alrededor de dos puntos porcentuales. En la provincia, Fernández nota ese retroceso: «Después de la pandemia se ha notado. Allá donde se consiguió regular, se está mateniendo. Hemos visto un retroceso porque allá donde no se reguló se dejó de hacer el teletrabajo», dice el secretario general castellonense de CCOO.

Un representante de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), César Quintanilla, asegura que el teletrabajo «se utiliza como herramienta para mejorar el clima laboral, la retención del talento y el compromiso de los trabajadores». Sin embargo, apunta que no todas las actividades pueden realizarse en condiciones remotas.

«Un soldador no puede»

Esto mismo lo apunta también Albert Fernández, quien puntualiza que «un soldador no puede teletrabajar, por ejemplo». Esto complica el convenio colectivo de empresas donde hay perfiles que sí pueden conectarse desde su casa para realizar su jornada laboral y otros perfiles que no pueden.

Desde la patronal CEV, César Quintanilla añade que la ley estatal en este ámbito no le convence. «Es un claro ejemplo de ley intervencionista que debería dejar mucho más margen a la negociación colectiva y el acuerdo de la empresa para adaptar el teletrabajo a las realidades tan distintas de sectores y tipologías de empresas».

Desde la empresa de colocación Randstad inciden en que el teletrabajo se ha convertido en una demanda de «flexibilidad» creciente de los trabajadores. Pero ese cambio necesita organización y, para el representante de CCOO, eso termina siendo un palo en las ruedas de la negociación colectiva.

Aún está mal visto

Fernández agrega que otro factor importante que evita el teletrabajo es que, incluso cuando ese derecho está conquistado, «mucha gente no teletrabaja porque no está bien visto en la empresa». «Si bien, hay mucha gente que prefiere ir al lugar de trabajo porque socializa o porque, al tener todas las herramientas, le es más fácil».

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En la EPA también destaca el hecho de que aumente un punto, hasta el 18,7%, la cantidad de personas que trabajaron en domingo en la Comunitat. Quienes trabajan ese día lo hacen todos los domingos del mes, por lo general.