Circular sin ITV, exceso de velocidad, drogas y alcohol... las multas de Tráfico que crecen en Castellón
La Dirección General de Tráfico ha registrado un aumento del 3% en las denuncias por infracciones en Castellón durante el último año, superando las 132.000, lo que equivale a más de 360 multas diarias
Las denuncias por infracciones de Tráfico han aumentado en el último año en Castellón. El último balance anual presentado hace escasos días por la Dirección General de Tráfico refleja que en el 2025 se contabilizaron más de 132.000 denuncias en Castellón, lo que refleja un aumento del 3%, lo que equivale a más de 3.700 denuncias extra. En total, como media se impusieron en la provincia más de 360 multas diarias.
Los 10 preceptos que más denuncias acarrearon
Ocho de cada diez denuncias fueron por dos infracciones: el exceso de velocidad o las relacionadas con la Inspección Técnica de Vehículos (ITV). De este modo, la Jefatura Provincial de Tráfico ofrece más detalles. Atendiendo a la casuística de las infracciones estas fueron las que más infracciones conllevaron:
- Superar los límites de velocidad: 97.039 denuncias.
- Las relacionadas con la Inspección Técnica de Vehículos: 13.980 multas.
- Circular sin seguro: 3.310.
- Permiso de conducción: 2.784.
- Relativos al uso inadecuado de sistemas de protección (cinturón, casco, SRI): 2.165
- No identificar al conductor: 1940
- Alcohol/drogas: 1.653.
- Uso de dispositivos en la conducción: 1272.
- Conducción negligente: 704.
- Conducción temeraria: 96
Suben las denuncias por exceso de velocidad
Las denuncias por exceso de velocidad experimentaron un aumento en el último año. Así, si en 2025 se impusieron 97.039, el año anterior ascendieron a 96.187, según datos de la Jefatura Provincial de Tráfico.
Varios pueden ser los factores que a juicio de los expertos pueden explicar el repunte, inferior al 1%. Así, además de que los propios conductores hayan podido bajar la guardia y pisado de más el acelerador, también puede incidir en que haya habido más controles móviles de velocidad o que hayan variado los fijos operativos (a veces están inactivos por necesidad de calibración, avería, vandalismo...) o que haya aumentado el tráfico.
Lo que sí es cierto es que el parque de vehículos provincial experimentó un aumento cercano al 3%, situándose en más de 480.000 vehículos, con una tasa de 767 por cada mil habitantes.
Crecen las sanciones por ITV
También han aumentado las sanciones por no pasar la ITV o llevarla caducada. Si en el 2024 fueron 12.697 denuncias en la provincia de Castellón, este año han sumado 13.980, es decir casi 40 al día, marcando una cifra récord, al menos desde 2015.
Más denuncias por alcohol y drogas
Otro apartado en el que han subido las infracciones son los positivos por alcohol o drogas. Si el año pasado fueron 1.653 multas las que se impusieron por este motivo en Castellón, en el 2024 fueron 1.398.
Circular sin seguro también va al alza
También se incrementan las denuncias por circular sin seguro: fueron 2.907 en el 2024 frente a las 3.310 del año anterior.
Accidentes mortales
Por lo que respecta a la siniestralidad vial, la provincia de Castellón registró el año pasado 20 víctimas mortales en la red viaria interurbana, frente a las 15 del 2019. Aun así, la cifra descendió respecto al año anterior, en una persona.
En lo que va de 2026 han perdido la vida cuatro personas en las carreteras de la provincia, lo que supone un significativo descenso respecto del año 2025, en que habían fallecido 10 en el mismo periodo (8 de abril).
El último accidente mortal en la red interurbana castellonense se produjo en la N-340 a su paso por Vila-real el pasado Viernes Santo. Fue un siniestro en el que se vieron implicados tres vehículos con personas atrapadas, que una vez rescatadas se trasladaron al Hospital de La Plana y al General de Castellón. Uno de los siete heridos finalmente perdió la vida.
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