Alerta amarilla en Castellón: El viento ya sopla a más de 120 kilómetros por hora en la provincia

Aemet ha establecido la alerta amarilla en Castellón por rachas de viento que, según la previsión, podían alcanzar los 80 kilómetros por hora. Y por el momento, los registros obtenidos por la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet) superan por mucho los esperados.

Son varios los municipios que, con datos actualizados a las 10.00 horas, han superado los tres dígitos. Es en el norte de la provincia donde por el momento están sufriendo las rachas más fuertes.

Racha máxima de viento (km/h)

Vilar de Canes — 124

Xert — 118

la Pobla de Benifassà — 111

Tírig — 108

la Torre d'en Besora — 105

Sant Mateu — 103

Xert — 103

Tírig — 97

Xodos — 95

Rossell — 95

Vigencia de la alerta amarilla

En el interior y litoral norte de Castellón, la alerta amarilla permanecerá activa hasta las 23.59 horas del lunes (se puso en marcha a las 20.00 del domingo). En el interior y litoral sur, el nivel amarillo estará vigente desde la medianoche del lunes hasta las 17.00 horas.

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Esta es la previsión de Aemet cara a los próximos días en la provincia: