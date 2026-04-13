Banco Santander y Cámara de España amplían el plazo para inscribirse en el premio Pyme del Año 2026

Banco Santander y la Cámara de Comercio de España han ampliado el plazo de inscripción al premio Pyme del Año 2026, que busca reconocer la labor de las pequeñas y medianas empresas de todo el territorio nacional, también de Castellón, como generadoras de riqueza y creadoras de empleo.

Las firmas interesasadas en participar podrán aportar durante tres semanas más sus candidaturas, hasta las 20.00 horas del 5 de mayo. El premio se convoca en todas las provincias españolas con la participación de 53 Cámaras de Comercio territoriales, 13 delegaciones territoriales de Banco Santander y la colaboración de las principales cabeceras de prensa local.

Novedad

Como principal novedad y con motivo de su décimo aniversario, en cada provincia se concederá la Mención Especial al Legado Empresarial, destinada a reconocer a aquellas empresas que destaquen por su impacto económico y social en su territorio.

En cada provincia se elegirá a la Pyme del Año y el jurado podrá conceder, además, cuatro accésits en las categorías de Internacionalización, Innovación y Digitalización, Formación y Empleo y Pyme Sostenible. Las seis empresas ganadoras en cada provincia concurrirán en sus respectivas categorías al Premio Nacional Pyme del Año 2026, que se fallará en el primer trimestre de 2027.

¿Quién puede participar?

Pueden concurrir a este premio todas las pequeñas y medianas empresas de menos de 250 empleados y con una facturación inferior a los 50 millones de euros al cierre del ejercicio 2025. Las empresas deberán presentar sus candidaturas en las provincias donde tengan domiciliada su sede social.

Para ello deberán rellenar el formulario de inscripción que encontrarán en la web de la Cámara de España o de las Cámaras de Comercio, donde también están publicadas las distintas convocatorias y bases del concurso.

El jurado valorará en sus deliberaciones méritos como la creación de empleo, con especial atención al empleo indefinido; las acciones de formación para los empleados; la internacionalización de la empresa; las iniciativas de digitalización e innovación, así como los proyectos sostenibles en los que han participado.