Los desahucios se desploman en Castellón: caen un 75% en diez años

Las consecuencias de la crisis inmobiliaria y económica de la pasada década parecen haber quedado ya en el pasado. Al menos, esa es la conclusión que se puede extraer de los datos de desahucios practicados en la provincia de Castellón al cierre de 2025.

Así, según las estadísticas ofrecidas por el Consejo General del Poder Judicial sobre los lanzamientos realizados, el pasado año cerró con 302. Un dato que supone una cuarta parte de los registrados hace una década, cuando el número de desahucios en Castellón alcanzó los 1.186, y un descenso del 76,3% en comparación con 2017, cuando la cifra fue de 1.272, el datos más alto desde que se recogen estadísticas.

Tras tocar techo, los desahucios no han detenido su descenso continuado. La única excepción se produjo en 2021, cuando los 708 de ese año superaron los 523 de 2020, en plena pandemia por covid. La principal causa de esta dinámica se encuentra en el desplome de los procedimientos ligados a hipotecas, que fueron los que dispararon las cifras tras la crisis inmobiliaria.

A eso se unen decisiones legales como la prórroga, por parte del Gobierno central, de la suspensión de determinados procedimientos de desahucio y lanzamientos para hogares vulnerables, así como la Ley de Vivienda de 2023, que endureció el procedimiento en algunos supuestos.

La normativa incluía trámites de conciliación o intermediación previos a la demanda cuando el demandante es un gran tenedor y la persona ocupante está en situación de vulnerabilidad, ampliando así la protección del inquilino.

Impagos de alquileres

Dentro de esta realidad, también ha variado el tipo de lanzamientos realizados. Los datos del Instituto Nacional de Estadística muestran que, en 2025, las ejecuciones hipotecarias fueron la consecuencia del 17% de los desahucios en España, mientras que el 71,7% se debieron a impagos de alquiler.

En Castellón, esta situación se refleja también en los datos del Consejo General del Poder Judicial. Los lanzamientos debidos a ejecuciones hipotecarias están por debajo de los desahucios por la Ley de Arrendamientos Urbanos, que se aplican por impago de renta o suministros, fin de contrato o actividades ilícitas y molestas, desde 2019.

El pasado año concluyó con 75 lanzamientos por hipotecas y 222 por la Ley de Arrendamientos Urbanos, mientras que los 5 restantes se produjeron por otras causas.

Solo por poner en contexto, en 2015 los desahucios por hipotecas alcanzaron los 757 y los ejecutados por la Ley de Arrendamientos Urbanos fueron 414. Una muestra de los cambios de tendencia y del descenso continuado de los desahucios en Castellón.