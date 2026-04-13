Ingenieros y el azulejo piden celeridad para tener mejores accesos con el puerto de Castellón

Las conexiones con el puerto de Castellón son vitales para el crecimiento y desarrollo económico de Castellón y, en especial, para el sector cerámico y azulejero, por lo que los representantes tanto de Ascer como de ANFFECC y del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la provincia piden celeridad en la construcción de carreteras y, en especial, de la conexión de la CV-10 y la AP-7 con las instalaciones portuarias. Un equipamiento que complementaría los accesos ferroviarios al puerto de la provincia castellonense, actualmente en construcción.

A este respecto, fuentes de la Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos (Ascer) explicaron al periódico Mediterráneo que actuaciones como la mejora de los accesos entre la CV-10 y la AP-7 con el puerto (CS-22), el acceso norte al puerto de Valencia, así como el desarrollo del denominado eje de la cerámica «contribuyen a optimizar la logística, reducir costes y reforzar la capacidad exportadora del clúster». Y para ello es importante la agilidad en los trámites y en la construcción de estas dotaciones en beneficio de la provincia «y de los sectores económicos», afirmaron las mismas fuentes oficiales.

Infraestructuras viarias

De esta forma, desde Ascer valoraron positivamente cualquier mejora en las infraestructuras viarias y en las conexiones con ambos puertos, el de Castellón y el de Valencia, «ya que son elementos clave para la competitividad de la industria cerámica». Hay que recordar que este clúster genera 70.000 empleos y representa el 22,2% del PIB de la Comunitat Valenciana.

En el mismo sentido se pronunció el secretario general de la Asociación Nacional de Fabricantes de Fritas, Esmaltes y Colores Cerámicos (ANFFECC), Manuel Breva, quien, en declaraciones a este diario, reivindicó la construcción de cualquier tipo de carretera que pueda aligerar el tráfico de las mercancías y materias primas del clúster de la cerámica pero también de cualquier otro sector con el fin de que estas lleguen con mayor rapidez y celeridad a las empresas. Breva destacó, asimismo, la «importancia» de la CV-10 y la AP-7 y su conexión con el puerto y reconoció que estas obras de las carreteras «no son sencillas pero se necesita agilidad administrativa para su ejecución». Estas infraestructuras resultan muy importantes para la movilidad hacia los puertos y los aeropuertos y beneficiarían a «cualquier industria que utilice estas carreteras».

Breva recordó la reunión que tuvo lugar en marzo en la localidad de Onda entre representantes del sector cerámico y el president de la Generalitat valenciana, Juanfran Pérez Llorca, y en la que el mandatario presentó los avances en el Eje de la Cerámica y sus conexiones por carretera: la primera fase será la construcción entre la CV-10 y la CV-21 y la segunda fase incluirá la mejora de la seguridad vial de la CV-21, la ronda norte de Onda o la conexión de la CV-10 con AP-7 y la N-340, que está condicionada a la implicación y participación del Ministerio de Transportes. La intención es que el futuro eje también discurra por municipios con músculo cerámico como son Castelló, Vila-real, Almassora, Sant Joan de Moró o Ribesalbes, según explicó el máximo mandatario autonómico en ese encuentro.

Por su parte, el representante del Colegio de Caminos, Canales y Puertos, que esta semana ha protagonizado el II Congreso Internacional de Patrimonio de la Obra Pública y de la Ingeniería Civil en Castelló, Vicente Collado, afirmó que es «fundamental y vital» la conexión de la CV-10 y la AP-7 con la carretera del puerto de Castellón (CS-22) para el crecimiento y desarrollo de la provincia y que hay que abordar «con seriedad en beneficio de los sectores económicos de la provincia».

Reconoció que, si bien la Generalitat valenciana sí que ha invertido en mantenimiento de carreteras en los últimos «diez o quince años», hace falta la ejecución de ese eje de la cerámica.