Otro lunes de Urgencias a tope y con falta de camas en el Hospital General de Castellón

Las Urgencias del Hospital General de Castellón han vuelto a arrancar la semana bajo una fuerte presión asistencial, con decenas de pacientes esperando a las puertas del servicio, personas pendientes de ingreso por falta de cama y tiempos de demora que, según los sindicatos, alcanzan entre cinco y diez horas. La situación, denunciada por usuarios y representantes sindicales, vuelve a poner el foco sobre un problema que arrastra el centro: unas Urgencias que se han quedado pequeñas ante el aumento de la demanda y una plantilla que consideran insuficiente.

La imagen de este nuevo lunes en el Hospital General refleja, según las denuncias recabadas, el desgaste de un servicio saturado, con pacientes esperando atención durante horas y profesionales trabajando en un contexto que los sindicatos califican de “desastre”. Todo ello, en un centro que atiende a una población que roza los 600.000 SIP y que, según se advierte, ha asumido casi 10.000 asistencias más en el último año con la misma dotación de personal.

Un centenar de pacientes en la puerta y personas sin cama

Desde CCOO, la secretaria general de Sanitat de les comarques del Nord, Virginia Sales, explicaba este lunes a las dos menos cuarto que había un centenar de pacientes a las puertas de Urgencias y nueve personas esperando cama por falta de disponibilidad en el hospital, en una mañana que definió como “muy movida”.

Según el sindicato, tras Semana Santa se han producido numerosos encuentros y reuniones, con una mayor incidencia de patologías respiratorias y gastroenteritis, a lo que se suma la llegada de personas procedentes de otros puntos de España durante estos días festivos. Para CCOO, este repunte se encuentra con un problema estructural: el hospital cuenta con un número de camas muy ajustado para la población a la que debe dar cobertura. En ese contexto, sitúan el tiempo de espera en unas cinco horas.

“Las Urgencias se han quedado pequeñas”

La denuncia fue todavía más dura desde el sindicato Médico CESM. Su presidente, Alejandro Calvente, aseguró que a primera hora de la mañana había 21 pacientes sin cama en Urgencias y que la espera habitual se mueve entre ocho y diez horas entre semana, mientras que el domingo fue de unas cuatro horas.

“Es un desastre. Las Urgencias se han quedado pequeñas. No hay boxes suficientes para poder atender a los pacientes. Falta personal y faltan camas para pasar a los que ingresan, lo que supone que estén ocupando espacio y que el personal esté atendiéndolos porque no pueden subirlos a planta: hay un cuello de botella”, señaló.

CESM vincula además esta situación con la sobresaturación de la Atención Primaria, que acaba derivando más presión al hospital, y reclama que se activen los PAC 24 horas para poder atender “decentemente” a los pacientes.

Zona de Urgencias del Hospital General de Castellón. / GABRIEL UTIEL BLANCO

Usuarios obligados a esperar horas incluso para una receta

A las denuncias sindicales se suma la experiencia directa de los usuarios. Una persona explicó a Mediterráneo que acudió al servicio con una persona de más de 80 años, enviada a Urgencias por decisión médica, y que permaneció allí desde las 11.30 hasta las 16.00 horas para recibir una receta.

Según su relato, cuando llegó tuvo que esperar durante horas para ser atendida porque había “una cola indecente”. Un testimonio que ilustra el malestar de quienes acuden al hospital y se encuentran con un servicio desbordado incluso en casos especialmente sensibles, como el de pacientes de edad avanzada.

La versión del hospital: presión por debajo de la media

Frente a estas denuncias, fuentes del Hospital General de Castellón señalaron que la presión asistencial registrada en las últimas 24 horas “está por debajo de la media actual, que se sitúa en 330 pacientes diarios”. También recordaron que el inicio de semana suele concentrar una mayor actividad en Urgencias.

Sin embargo, desde el centro no hicieron mención a la falta de camas, uno de los aspectos que más insistentemente subrayan los sindicatos y que, según sus denuncias, está detrás del bloqueo del servicio y del colapso en la atención.

Un hospital con más demanda y los mismos recursos

La situación se enmarca en un contexto más amplio. El Hospital General de Castellón está soportando un notable incremento de la demanda asistencial, con una población de referencia que roza los 600.000 SIP. Según los datos aportados, solo en el último año el centro ha realizado casi 10.000 asistencias más con la misma dotación de personal.

A ello se suman las obras de ampliación de Urgencias, cuya finalización está prevista para verano y que, según se ha avanzado, llevarán aparejada una mayor dotación de personal. Pero mientras esa ampliación no se materializa, la realidad diaria sigue marcada por la saturación.

Ya en 2023, el sindicato SATSE entregó a la dirección del hospital un estudio en el que se concluía que este servicio necesitaba 19 enfermeras más para poder prestar una atención de calidad a la población.

Refuerzo anunciado, pero con dudas sobre su aplicación real

La pasada semana, el conseller de Sanitat, Marciano Gómez, anunció la contratación de 55 personas para reforzar el servicio de Urgencias del General. En concreto, detalló que el expediente ya está en Hacienda para incorporar seis médicos, 16 enfermeras, 10 celadores y 23 TCAE.

Además, avanzó que a inicios de 2027 espera poner la primera piedra del futuro hospital, una ampliación con 765 camas, aunque todavía queda una parcela por adquirir.

Pese a ello, desde CESM dudan de que realmente se puedan sumar seis médicos de Urgencias, al considerar que no hay personal disponible. El sindicato cree que lo que podría producirse es una estabilización o cambio de contrato de profesionales que ya están cubriendo guardias. “Hay gente con más de 60 años que ha solicitado la exención de guardias a la que tiene derecho y se le han denegado”, denuncian.

Las enfermeras celebran el refuerzo, pero advierten: sigue sin ser suficiente

Por su parte, el Colegio de Enfermería valora de forma positiva la incorporación de 16 nuevas enfermeras, al entender que supone un paso necesario para aliviar la carga de trabajo en el hospital.

No obstante, la institución advierte de que las plantillas continúan siendo insuficientes, ya que la ratio de profesionales en la provincia sigue por debajo de la media nacional y muy alejada de la europea. Es decir, el refuerzo anunciado puede aliviar, pero no resolver por sí solo, un problema estructural que lleva tiempo agravándose.

En ese escenario, la nueva jornada de saturación en las Urgencias del Hospital General de Castellón vuelve a dejar una pregunta de fondo: cómo sostener una atención digna cuando la demanda crece, faltan camas, escasean profesionales y las soluciones estructurales siguen sin llegar a tiempo.