El PSPV-PSOE de Castellón alerta del riesgo de perder 300 millones de fondos europeos de vivienda

El PSPV-PSOE de Castellón ha advertido que la política de vivienda del Partido Popular en la Generalitat es un “fraude” y que "pone en grave riesgo una parte importante de los cerca de 300 millones de euros de fondos europeos destinados a promover vivienda asequible en la Comunitat Valenciana”.

Así se ha pronunciado la secretaria de Organización, Maria Jiménez, quien ha apuntado al caso de Alicante, "donde se han repartido pisos entre cargos y familiares" y que "retrata sin maquillaje la manera de gobernar de los populares".

Golpe a la construcción

Para la diputada provincial, "las fechorías de siempre del PP tienen consecuencias directas en la provincia de Castellón, que van mucho más allá de que la gente no pueda acceder a una vivienda digna”. Según ha explicado, también golpean de lleno a “todo el tejido económico vinculado a la reforma, la rehabilitación y la construcción, que ve cómo se escapan millones de euros y oportunidades reales de generar empleo”.

Jiménez ha denunciado que, según los datos de ejecución presupuestaria, "el Consell del Ventorro" solo ha ejecutado 22,5 millones de los 351 millones previstos, es decir, un 6,4%, a pocos meses de que expire el plazo para aprovechar estos recursos europeos. “El problema ya no es solo que el PP llegue tarde, sino todo lo que está dejando perder por el camino. Hay muchos millones de euros que no se convertirán en vivienda, ni en rehabilitación, ni en actividad económica, y esto no hace más que enquistar una de las principales preocupaciones de la ciudadanía”, ha asegurado.

La dirigente socialista ha puesto el foco en el hecho de que muchas de las líneas destinadas a rehabilitación de edificios, eficiencia energética o construcción de vivienda social presentan niveles de ejecución irrisorios o, incluso, del 0%. Por ello, ha reclamado al Consell que descongele la gestión y acelere la ejecución de estos fondos antes de que se agote el plazo, porque “están en condiciones de fallar a toda una generación que necesita respuestas y no más excusas”.

"Doble juego destructivo"

Finalmente, Jiménez ha cargado contra PP y Vox por su “doble juego destructivo de reclamar con una mano más dinero para la Comunitat Valenciana y, con la otra, bloquear el nuevo modelo de financiación que aportaría 3.700 millones de euros más cada año mientras, al mismo tiempo, dejan pudrirse en los cajones los recursos que llegan de Europa".

“El problema no es la falta de dinero, sino un Consell desorientado, sin rumbo y sin voluntad de estar a la altura del momento”, ha defendido. En este sentido, ha sentenciadoque la Comunitat Valenciana necesita “un cambio político que saque a la Generalitat de la complacencia, haga cumplir la ley que permite topar los precios e intervenga el mercado para garantizar de verdad el derecho constitucional a la vivienda y frenar la especulación”.