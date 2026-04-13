El puerto de Castellón cierra el primer trimestre del 2026 al alza: crece un 4,2% en mercancía

El puerto de Castellón ha cerrado un primer trimestre del 2026 marcado por el crecimiento, al alcanzar un tráfico acumulado de mercancías de 4.609.562 toneladas, un 4,16% más que el ejercicio anterior.

La Autoridad Portuaria de Castellón ha hecho un balance positivo, atribuyendo el crecimiento a los contenedores (66,5%) y la mercancía general (que aumenta un 65%). De hecho, según explican, la mejora en marzo en el segmento de los conetenedores es la mejor desde julio del 2019. Algo similar ocurre con el el aumento del tráfico de mercancías, que también registra su mejor cifra desde febrero de 2020. Por su parte, los graneles líquidos continúan siendo el pilar principal en volumen total del puerto, con 2.294.457 toneladas y un avance del 1,57%.

"Motor de la eocnomía de la provincia"

El presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón, Rubén Ibáñez, ha valorado muy positivamente estos resultados, destacando que «estas cifras confirman que PortCastelló es un puerto vivo y un motor fundamental para la economía de nuestra provincia».

Ibáñez ha subrayado que «el espectacular crecimiento en mercancía general y contenedores no es fruto del azar, sino del esfuerzo por ganar competitividad y de la confianza que las empresas depositan en nuestras instalaciones para sus operaciones de exportación e importación».

El incremento de actividad del puerto también se ha visto reflejado en el número de buques, con 319 escalas hasta marzo (+2,9%). Los principales destinos con los que el puerto de Castellón mantiene relación comercial son Marruecos, Turquía, Brasil, Canadá y Libia.

Ibáñez ha señalado que «estamos demostrando capacidad de adaptación ante un entorno global complejo». «Crecer por encima del 4% en el acumulado del año nos permite mirar al futuro con optimismo y seguir trabajando en las infraestructuras necesarias para que PortCastelló siga siendo el aliado estratégico de nuestro tejido productivo», ha concluido.