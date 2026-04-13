La rectora de la UJI Eva Alcón, premio Mujer del Mediterráneo 2026

El Periódico Mediterráneo celebrará, el próximo 29 de abril, el acto de entrega del Premio Mujer del Mediterráneo 2026, un galardón que en esta, su séptima edición, ha sido concedido a Eva Alcón, actual rectora de la Universitat Jaume I (UJI) y presidenta de la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas. El objetivo de este reconocimiento es dar visibilidad al papel de las mujeres en la sociedad, motivo por el que, en anteriores ediciones, ha servido para reconocer a la catedrática Cristina Botella; la catedrática de Medicina Preventiva y Salud Pública e investigadora, Dolores Corella; la presidenta de la Cámara de Comercio de Castellón, Lola Guillamón; la decana del Colegio de Registradores entre 2017-2025, Mª Emilia Adán; la catedrática de la UJI y directora del Museo de Arte Contemporáneo Vicente Aguilera Cerni, Rosalía Torrent; y la tenista y medallista olímpica Sara Sorribes.

Otras galardonadas. / Mediterráneo

La entrega del galardón, que en esta ocasión quiere destacar la importante trayectoria de Alcón en el ámbito de la educación y la investigación tendrá lugar el miércoles, 29 de abril a las 9.30 h en el Moll de Costa del Grau de Castelló.

Referente académico

Alcón, catedrática de Filología Inglesa, accedió al rectorado de la UJI en junio de 2018, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar este cargo desde la fundación de la universidad en 1991. En junio de 2023, asumió la presidencia de la CRUE en un contexto marcado por cambios normativos relevantes en el sistema universitario, especialmente por la aplicación de la Ley Orgánica del Sistema Universitario.

Su trayectoria en la Universitat Jaume I comenzó en 1993. Desde entonces, ha compaginado su labor docente e investigadora con responsabilidades en la gestión universitaria, lo que le ha permitido adquirir una visión global del funcionamiento de la educación superior y del sistema científico.

En el ámbito investigador, en 1999 creó el grupo Lingüística Aplicada a la Enseñanza en Lengua Inglesa (LAELA), que dirigió hasta 2018. A través de este equipo desarrolló líneas innovadoras que la situaron como referente internacional en el estudio de la adquisición del componente pragmático en estudiantes de inglés como segunda lengua. También ha desempeñado funciones de coordinadora del Máster de Enseñanza y Adquisición de la Lengua Inglesa en Contextos Multilingües (MELACOM), además de participar como investigadora principal en nueve proyectos, dirigir tesis doctorales y promover iniciativas de innovación educativa.

Durante su etapa al frente de la UJI, ha impulsado una modernización de la institución basada en la ampliación de la oferta académica -con seis nuevos grados-, la actualización de los planes de estudio de grado y máster, el desarrollo de la formación dual y la introducción de microcredenciales orientadas al aprendizaje continuo y la recualificación profesional.

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El futuro de la UJI

Bajo su dirección la universidad ha reforzado su capacidad científica, logrando el sello europeo de calidad en investigación y mejorando sus infraestructuras. Entre las actuaciones destacadas figuran la creación del Centro de Investigación en Robótica y Tecnologías Subacuáticas (CIRTESU) y la finalización de la Facultad de Ciencias de la Salud. A lo largo de su carrera, Alcón ha promovido estas iniciativas para consolidar el sistema universitario, apoyándose en equipos con un fuerte compromiso institucional y vocación de servicio público.