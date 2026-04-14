Cajamar facilita el pago de impuestos a empresas y autónomos

Grupo Cooperativo Cajamar pone a disposición de empresas y autónomos una línea específica de financiación para el pago de impuestos y seguros sociales, diseñada para facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y aportar flexibilidad financiera en los principales hitos del calendario tributario. Con este producto, la entidad ayuda a sus clientes a afrontar impuestos como el IVA, el IRPF o el Impuesto sobre Sociedades.

De esta manera, permite disponer del préstamo rápidamente y pagar de forma cómoda las obligaciones tributarias hasta un plazo de 12 meses, adaptándose a los plazos fiscales y a las necesidades de cada negocio y permitiendo a las empresas y profesionales planificar con tiempo la tesorería de sus negocios y mantener su liquidez y estabilidad financiera, especialmente en periodos de mayor presión fiscal.

Soluciones para empresas y autónomos

La financiación del pago de impuestos se enmarca en la oferta integral de Grupo Cooperativo Cajamar para autónomos, comercios y empresas, que combina productos financieros, servicios digitales y atención especializada. La entidad pone a disposición de estos colectivos soluciones diseñadas para facilitar la gestión diaria del negocio, como la Cuenta Autónomo, orientada a centralizar la operativa financiera con condiciones adaptadas a su actividad, y una amplia oferta de TPV y soluciones de cobro, que permite aceptar pagos en comercios físicos y digitales.

A ello se suman diversos productos de financiación, renting, tarjetas, seguros, negocio internacional y banca electrónica, reforzando el apoyo de Grupo Cajamar al tejido empresarial y profesional.