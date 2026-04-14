Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Furor eclipse CastellónDesaparecida en CastellónObras Ciudad Deportiva VillarrealTurismo en primaveraCastelló calidad de vidaAviso BBVAAvance jubilaciónPrime Video Ultra
instagramlinkedin

Financiación

Cajamar facilita el pago de impuestos a empresas y autónomos

El producto permite afrontar el cumplimiento de las obligaciones fiscales

La entidad ofrece un producto financiero par facilitar el pago de impuestos.

La entidad ofrece un producto financiero par facilitar el pago de impuestos. / Mediterráneo

Ramón Pérez

Castellón

Grupo Cooperativo Cajamar pone a disposición de empresas y autónomos una línea específica de financiación para el pago de impuestos y seguros sociales, diseñada para facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y aportar flexibilidad financiera en los principales hitos del calendario tributario. Con este producto, la entidad ayuda a sus clientes a afrontar impuestos como el IVA, el IRPF o el Impuesto sobre Sociedades.

De esta manera, permite disponer del préstamo rápidamente y pagar de forma cómoda las obligaciones tributarias hasta un plazo de 12 meses, adaptándose a los plazos fiscales y a las necesidades de cada negocio y permitiendo a las empresas y profesionales planificar con tiempo la tesorería de sus negocios y mantener su liquidez y estabilidad financiera, especialmente en periodos de mayor presión fiscal.

Soluciones para empresas y autónomos

La financiación del pago de impuestos se enmarca en la oferta integral de Grupo Cooperativo Cajamar para autónomos, comercios y empresas, que combina productos financieros, servicios digitales y atención especializada. La entidad pone a disposición de estos colectivos soluciones diseñadas para facilitar la gestión diaria del negocio, como la Cuenta Autónomo, orientada a centralizar la operativa financiera con condiciones adaptadas a su actividad, y una amplia oferta de TPV y soluciones de cobro, que permite aceptar pagos en comercios físicos y digitales.

Noticias relacionadas y más

A ello se suman diversos productos de financiación, renting, tarjetas, seguros, negocio internacional y banca electrónica, reforzando el apoyo de Grupo Cajamar al tejido empresarial y profesional.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El nuevo uso del mítico restaurante Donelio's de Castelló
  2. Atracan a cara descubierta y con un cliente dentro un banco de un pueblo de Castellón
  3. Cinco pueblos pequeños y ‘desconocidos’ de Castellón para hacer turismo en primavera
  4. Una avería crítica en un pozo obliga a actuar de urgencia para garantizar el agua en siete pueblos de Castellón
  5. Máxima difusión: Buscan a una mujer desaparecida en Castellón desde el 4 de abril
  6. El prometedor jugador del Castellón traspasado al Real Madrid
  7. Pablo Hernández, contrariado tras el Mirandés-Castellón: 'Hemos perdonado ocasiones claras
  8. Todos los detalles de la Feria del Libro de Castelló 2026: horarios, autores, firmas, actividades...

La guerra de Irán ya toca el bolsillo en Castellón con la inflación al 3,5%: lo que más se encarece

La guerra de Irán ya toca el bolsillo en Castellón con la inflación al 3,5%: lo que más se encarece

El president de la Generalitat conocerá al sector cerámico "de primera mano"

El president de la Generalitat conocerá al sector cerámico "de primera mano"

Corredor mediterráneo: ya hay nuevo coordinador tras la marcha de Josep Vicent Boira

Corredor mediterráneo: ya hay nuevo coordinador tras la marcha de Josep Vicent Boira

Cajamar facilita el pago de impuestos a empresas y autónomos

Cajamar facilita el pago de impuestos a empresas y autónomos

Compromís reclama a la Diputación apoyo a los jóvenes agricultores ante el bloqueo de las ayudas a la primera instalación

Compromís reclama a la Diputación apoyo a los jóvenes agricultores ante el bloqueo de las ayudas a la primera instalación

El PSPV-PSOE de Castellón reivindica la apuesta “histórica” del Gobierno por las becas para 11.000 estudiantes de la provincia

El PSPV-PSOE de Castellón reivindica la apuesta “histórica” del Gobierno por las becas para 11.000 estudiantes de la provincia

Ya es oficial: El Gobierno aprueba la regularización extraordinaria que beneficiará a 24.000 inmigrantes en Castellón

Ya es oficial: El Gobierno aprueba la regularización extraordinaria que beneficiará a 24.000 inmigrantes en Castellón

La Diputación solicitará a la Generalitat más fondos para reponer redes de abastecimiento de agua y saneamiento en Castellón

La Diputación solicitará a la Generalitat más fondos para reponer redes de abastecimiento de agua y saneamiento en Castellón
Tracking Pixel Contents