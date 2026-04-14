La campaña citrícola toca a su fin en Castellón: los precios 'decentes' dan oxígeno al campo

Con la campaña citrícola prácticamente finiquitada, en Castelló, Burriana, Vila-real o Nules es tiempo de podar y realizar tratamientos de lucha contra las plagas. Y este año a pie de campo la actividad es intensa, lo que suele ser un indicador de que la temporada no ha ido del todo mal. "La campaña ha sido aceptable. Buena o estable en precios y regular en producción", resume a modo de titular Carles Peris, secretario general de la Unió Llauradora i Ramadera.

Pese a que faltan por recoger partidas muy puntuales de variedades como Valencia late, Lane late u Ortanique, así como pequeñas cantidades de fruta destinadas a la industria del zumo, el sector da por acabada la temporada. Y este año la campaña ha ido claramente de menos a más. La primera parte estuvo marcada por la presencia de cítricos de Sudáfrica en prácticamente todos los supermercados españoles y del resto de la Unión Europea (UE), lo que ralentizó el inicio de la temporada de la clemenules, la variedad reina en Castellón. A finales de diciembre, las organizaciones agrarias denunciaron que miles de kilos de fruta continuaban en el árbol por el "incumplimiento" de los contratos de compraventa.

La segunda parte de la campaña ha sido mucho más positiva, y pese a la entrada en escena de los cítricos de Egipto, las consecuencias de los temporales de viento y el incremento del porcentaje de fruta que va a destrío, el sector ha logrado remontar. De hecho, variedades como Sando o Clemenvilla han cotizado en origen a una media de 0,47 y 0,52 euros, respectivamente, mientras que los precios de las premium se han mantenido muy similares o inclusos ligeramente por encima de los valores alcanzados en 2025. "En precios la campaña ha tenido una gran estabilidad y las cotizaciones han sido razonables", explica Peris. De hecho, las cooperativas citrícolas de Castellón están realizando ahora los primeros anticipos y las cifras son muy similares a las de la temporada anterior.

Casi 800 millones de euros en exportaciones

Las buenas sensaciones a pie de campo han tenido repercusión en el sector exterior. Castellón es la segunda provincia del país que más naranjas y mandarinas exporta y en 2025 vendió fuera fruta por valor de 768,3 millones de euros, prácticamente la misma cantidad que en años anteriores, según datos del ICEX. En enero de este año (últimas cifras disponibles), las exportaciones de cítricos alcanzaron los 126,9 millones de euros, un 1,99% menos que durante el primer mes del 2025.

Alemania y Francia son, por este orden, los dos primeros destinos de las naranjas y mandarinas producidas en Castellón. Estos dos mercados suponen casi la mitad de los envíos al extranjero (48,6%), y le siguen Países Bajos, Reino Unido y Bélgica. Todos estos países, más Suecia, Polonia, Finlandia, Suiza y Canadá, concentran el 85% de las exportaciones citrícolas.

En el sector empiezan a mirar ya a la próxima campaña. Y aunque todavía es pronto para hacer previsiones de aforo, lo que nadie pone en duda es que producir un kilo de naranjas y mandarinas será todavía más caro. "Habrá un aumento de costes, ya que los fertilizantes están por las nubes, el conflicto bélico en Oriente Próximo se alarga y nada indica que el precio del gasóleo barajará de manera significativa", describe el secretario general de la Unió Llauradora.