Castellón, entre las ciudades con más calidad de vida de España según un estudio: estas son las razones

Castellón se encuentra entre las ciudades con mejor calidad de vida de España. Así lo refleja un estudio de Madrid Capital Mundial (MWCC), elaborado a partir de datos de Numbeo, que analiza 62 ciudades españolas y tiene en cuenta algunos de los factores que más pesan a la hora de decidir dónde vivir: coste de vida, poder adquisitivo, acceso a la vivienda, contaminación, criminalidad, calidad del sistema sanitario y tráfico.

En ese ranking nacional, Castellón ocupa el séptimo puesto, por delante de otras ciudades con más tamaño y reconocimiento, quedando solo por detrás de Pamplona, Logroño, Oviedo, Santander, Burgos y Valencia. La clasificación sitúa a la capital de la Plana como una de las localidades más atractivas del país para quienes buscan equilibrio entre bienestar, servicios y gasto diario.

Uno de los grandes argumentos a favor de Castellón es el precio de la vivienda. Frente a otros mercados urbanos mucho más tensionados, la ciudad mantiene cifras comparativamente moderadas. Según los datos recogidos, comprar una vivienda media de 80 metros cuadrados cuesta 154.745 euros, mientras que alquilarla ronda los 761,60 euros. Son importes inferiores a los de muchas capitales españolas y eso convierte a Castellón en una opción especialmente interesante para familias, jóvenes y personas que teletrabajan.

¿Cuánto cuesta comprar una vivienda media de 80 m2?- Valencia — 291.236 €

Pamplona — 257.228 €

Vigo — 249.212 €

Santander — 246.802 €

Oviedo — 207.074 €

Burgos — 192.636 €

Logroño — 187.007 €

León — 173.422 €

Cartagena — 158.436 €

Castellón de la Plana — 154.745 €

Pero la posición de Castellón en este listado no se explica solo por el factor económico. El estudio destaca también su clima costero, un elemento que influye directamente en la percepción de bienestar y en el estilo de vida. Vivir cerca del mar, contar con playas próximas y disponer de zonas verdes y espacios abiertos suma puntos en una ciudad donde la escala urbana sigue siendo manejable y los desplazamientos cotidianos no alcanzan los niveles de saturación de las grandes metrópolis.

Noticias relacionadas

¿Cuánto cuesta alquilar una vivienda media de 80 m2? Valencia — 1.316 €

Santander — 1.043 €

Pamplona — 997 €

Vigo — 977 €

Oviedo — 954 €

Burgos — 898 €

Logroño — 792 €

Cartagena — 783 €

Castellón de la Plana — 761,60 €

León — 752 €

A ello se añade un coste de vida más asequible que en otros grandes núcleos y una combinación que muchos ciudadanos valoran cada vez más: tamaño medio, servicios suficientes y menor presión que en capitales como Madrid o Barcelona. Esa mezcla de tranquilidad, accesibilidad y entorno amable explica que Castellón aparezca junto a algunas de las ciudades mejor valoradas del país.