Castellón entra en el top 20 de las provincias donde más cuesta comprar una vivienda a estrenar

El mercado inmobiliario no deja de dar sorpresas en Castellón, que se sitúa dentro del top 20 de las provincias donde el comprador debe realizar más esfuerzo en la compra de una vivienda a estrenar. Así se detalla en el informe Vivienda de obra nueva 2026 elaborado por la sociedad de tasación Tinsa by Accumin y Accumin Intelligence. Una de las conclusiones es que un hogar castellonense debe destinar casi la mitad de sus ingresos económicos para pagar el primer año de una hipoteca de vivienda de reciente construcción y por ello se sitúa en el puesto décimonoveno del ranking. El porcentaje necesario en Castellón provincia es del 44%, 15 puntos más que la media en España. Además, a escala nacional, Tinsa da otro dato: en términos de accesibilidad, el producto de nueva construcción concentra los niveles de esfuerzo de compra más tensionados: los ahorros necesarios para comprar un piso nuevo superan a la tasa de esfuerzo general (del 35% que suma una media en España de nueva y usada).

Diferencias entre segunda mano y nueva

Otro hecho destacado es que la capacidad de la ciudadanía media de comprar un piso nuevo cada vez es más complicado, si se trata de un inmueble nuevo, puesto que en Castellón uno de esta tipología es ya un 79% más caro que otro de segunda mano. La diferencia es grande, pero si se compara con la media en España -del 43%- lo es más, pues es casi el doble.

La revalorización de las viviendas nuevas

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Las provincias en las que la obra nueva se ha revalorizado en mayor medida son Castellón, Málaga, Valencia, y Tenerife. Por el contrario, las que más se alejan de la revalorización son Ciudad Real, Vizcaya, Burgos y Ávila, a menos del 10% de distancia. Y es que, en el caso de Castellón, desde mínimos, es la provincia nº1 de España con mayor revalorización: un 149%. Y es que, según apuntaron desde Tinsa Mediterráneo, tiene que ver la situación que se vivió en los años de la crisis de la construcción, con un elevado estoc de vivienda que quedó por vender en la costa y precios que se desplomaron. Castellón provincia tocó fondo en precios en 2017 y Castelló capital en 2018.

La evolución en la capital

En lo que respecta a la capital de la Plana, Castelló es la 8ª del país donde más se ha revalorizado el precio de la vivienda en el último año, puesto que ha subido un 13,1%. Un dato sorprendente es que ese aumento de precio crece el doble que grandes ciudades como Barcelona (6,5%) y es superior a Madrid (8,3%).

Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido Subida de precios en la ciudad

Obra nueva con piscina en Castelló en la avenida Valencia

Como ejemplo de rastreador de precios, los de una nueva promoción de un bloque residencial en la avenida Valencia de Castelló, todavía en la fase inicial de comercialización. Desde 174.085 euros está a la venta un piso de 68,6 m2 y una habitación; o ya de 220.000 euros los de dos dormitorios; y de tres habitaciones, de 117 m2, 245.035 euros. Cuenta con extras como balcones, local social para celebraciones y eventos, piscina y zonas de juegos infantiles en la planta primera.

La situación en otras provincias

Las variaciones anuales de precio medio en otras provincias se han situado en rangos que van desde +24,9 % a -16,5 % en términos nominales (entre +21,6 % y – 18,7 % descontando la inflación). La mayoría (44 de 50) han registrado variaciones anuales positivas, localizándose los incrementos más intensos en las provincias de Cuenca, Guipúzcoa, Córdoba, Albacete, Cantabria, Pontevedra y Orense.

El esfuerzo teórico de compra en el segmento de la vivienda de obra nueva se sitúa por encima del 35 % de la renta disponible media en 38 de las 50 provincias estudiadas, y excede el 50 % de la renta disponible media en Málaga, Baleares, Alicante, Cádiz, Córdoba, Granada, Albacete, Almería, Cantabria, y Sevilla.