Castellón exhibe músculo con la creación de seis empresas al día

El tejido empresarial de la provincia de Castellón exhibe músculo con la constitución de seis nuevas mercantiles de media de cada día durante el mes de febrero del 2026, justo antes del estallido de la guerra de Irán.

El territorio castellonense firma su segundo mejor mes del año de la serie del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicada esta semana, con datos desde el 2008, y el tercer mejor registro absoluto en cuanto a creación de empresas. En concreto, se contabilizaron en febrero 166 nuevas sociedades mercantiles, un 55% más que las 107 puestas en marcha en el mismo periodo del año anterior.

Saldo positivo

Al mismo tiempo, el balance recoge que 37 compañías castellonenses aumentaron su capital, mientras que no se recogen reducciones de capital. En la otra cara, se produjeron 43 disoluciones de empresas, un 43% más que las 30 firmas que desaparecieron en febrero del 2025. Aun así, el saldo resulta positivo y la provincia crea más firmas de las que pierde.

Mientras, a nivel de la Comunitat Valenciana, también se produce un incremento del 56,8% interanual en la creación de empresas durante el mes de febrero, con un total de 1.772 sociedades mercantiles creadas.

La autonomía se sitúa así al frente del repunte de la constitución de firmas en España, únicamente por detrás de Cantabria (+81,36%) y Andalucía (+65,48%), y superando a otras comunidades como Navarra (+18,69%), Galicia (+24,8%) y Extremadura (+27,12%).