Castellón Sénior activa su edición 2026/2027: plazos y cómo apuntarse a los viajes para mayores de la Diputación

Castellón Sénior, el programa de viajes para mayores de la Diputación Provincial, pone en marcha la edición 2026/2027 con la aprobación de las bases del programa que persigue la desestacionalización del sector turístico a través de escapadas subvencionadas.

El plan, que se creó en el 2015 por parte del Patronato Provincial de Turismo, está dirigido a los mayores de 55 años residentes en la provincia de Castellón y contará este año con un mínimo de 10.057 plazas, con un presupuesto de 1,5 millones de euros. De ellos, se destinarán 500.000 euros al presente ejercicio y un millón al 2027.

“Castellón Sénior es una apuesta firme y decidida de la Diputación por desestacionalizar el turismo y potenciar el envejecimiento activo de las personas mayores de nuestra provincia, además de para dar a conocer el patrimonio cultural y natural y generar una inyección muy importante para todo el sector turístico”. ha destacado la presidenta de la Diputación, Marta Barrachina.

¿Cuándo apuntarse?

El plazo de presentación de solicitudes será de quince días naturales a contar desde el día siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Castellón. La institución provincial avisará con antelación de la apertura del plazo “con el fin de que todas aquellas personas interesadas puedan realizar su solicitud para disfrutar de nuestra provincia”, ha indicado el vicepresidente y responsable del área Turística, Andrés Martínez.

Según han indicado desde la institución provincial, la previsión de apertura del plazo es de aproximadamente el 24 de abril y toda la información del trámite se podrá consultar en la web de la institución provincial.

¿Cómo se reparten las plazas?

Para la adjudicación de plazas, al igual que en las últimas convocatorias y tal y como establece las bases aprobadas en la Comisión Permanente, se priorizará por la mayor edad de la persona titular de la solicitud, concediéndose las ayudas hasta el agotamiento de las plazas ofertadas en la convocatoria.

Asimismo, la distribución de las plazas se ajustará a la demanda y con un máximo de plazas según “cupo de reserva” por municipio de origen, atendiendo a la distribución proporcional, ajustada a un mínimo de cuatro plazas por municipio, de la población mayor de 65 años para la provincia de Castellón.

Fechas y opciones de viajes

En cuanto al desarrollo del programa, las personas beneficiarias podrán elegir entre tres opciones y las salidas tendrán lugar en dos periodos: de septiembre a diciembre y de enero a julio, exceptuando el periodo de Semana Santa.

Por un lado, el programa de vacaciones en la costa de Castellón comprende la estancia durante 6 días y 5 noches en hoteles y aparta-hoteles ubicados en la zona costera de la provincia, con entrada domingo y salida viernes, en régimen de pensión completa, un mínimo de dos excursiones de mediodía a recursos turísticos o municipios de Castellón, e incluye el transporte desde la capital. Para este programa se van a ofertar 7.500 plazas por temporada, de las cuales 2.500 plazas serían para el año 2026 y 5.000 plazas para el año 2027. Los turnos vacacionales se desarrollarán del 20 de septiembre al 11 de diciembre de 2026, y del 10 de enero al 11 de junio de 2027.

En cuanto a las rutas de patrimonio histórico, cultural y natural, se realizan durante 3 días y 2 noches durante los días laborales, que incluyen la estancia en hoteles y apartahoteles ubicados en municipios del interior, en régimen de media pensión. Los almuerzos se realizan en restaurantes de calidad media en las localidades donde se realizan las visitas, incluyendo tanto el transporte desde la capital de la provincia, como los desplazamientos que deban producirse durante los días que dura la ruta. Se ofrecerán 1.957 plazas para esta modalidad por temporada, de las cuales 652 plazas serían para el año 2026 y 1.305 plazas para el año 2027. Los turnos vacacionales se desarrollarán del 16 de septiembre al 12 de diciembre de 2026 y del 11 de enero al 15 de julio de 2027.

Y, por último, los turnos vacacionales para las estancias en balnearios comprenden la estancia de 6 días y 5 noches en hoteles y apartahoteles ubicados en Castellón en el mismo municipio que el Balneario de destino en régimen de pensión completa, tres tratamientos diarios mínimos en balnearios de aguas minero-medicinales de la provincia de Castellón e incluye el transporte desde Castelló. Para este turno vacacional se ofertarán 600 plazas por temporada, de las cuales 200 plazas serían para el año 2026 y 400 plazas para el año 2027. Se desarrollarán del 16 de septiembre al 15 de diciembre de 2026 y del 10 de enero al 15 de julio de 2027.