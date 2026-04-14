Castellón se sube a los coches Geely

Geely Auto, uno de los fabricantes chinos de automóviles más relevantes del panorama internacional, ha elegido la provincia de Castellón como escenario para la presentación oficial a la prensa especializada española de los dos primeros modelos que acaba de comercializar en nuestro país.

Apenas 20 días después de anunciar su desembarco oficial en el mercado español (en un acto que tuvo lugar el pasado 25 de marzo en Madrid), la marca de Hangzhou está celebrando su primera reunión con la prensa especializada en el marco de Bellver Blue Tech Zone, en Orpesa. Desde el lunes y hasta el jueves cerca de 50 periodistas especializados de toda España (entre ellos el coordinador de motor de Mediterráneo, Fernando Lobón) tendrán la oportunidad de conducir por primera vez los dos nuevos modelos por las carreteras castellonenses.

Presentación de los nuevos modelos de la marca Geely, este martes en Orpesa. / Mediterráneo

Geely Auto es uno de los fabricantes chinos de automóviles más destacados. Propietaria de firmas tan conocidas y emblemáticas como Volvo, Polestar, Smart o Lotus, la compañía ha decidido desembarcar en el mercado europeo con su propia marca.

En una primera fase tiene previsto comercial dos modelos: el Starray EM-i y el E5. El primero es el modelo híbrido enchufable impulsado por la tecnología híbrida EM-i de Geely Auto, desarrollada para ofrecer una transición eficiente y flexible hacia la movilidad electrificada. Con una potencia combinada de 262 CV, el sistema integra un motor de combustión de alta eficiencia desarrollado por Horse Powertrain, la joint venture entre Geely Group y Renault Group con sede en España, junto a un motor eléctrico de 160 kW y dos opciones de batería, de 18,4 kWh y 29,8 kWh.

El E5, un SUV eléctrico de tamaño medio, representa el compromiso con la movilidad sostenible. Desarrolla una potencia de 160 kW (218 CV) y ofrece una autonomía máxima de hasta 475 kilómetros (WLTP). Su capacidad de carga rápida permite recuperar del 30 % al 80 % de la batería en solo 20 minutos, facilitando el uso diario y contribuyendo a una reducción de las emisiones operativas.

50 concesionarios para este año

Los planes de Geely Auto contemplan la creación de una red de 50 concesionarios para este mismo año, que se duplicará a lo largo del 2027 hasta alcanzar el centenar. El distribuidor castellonense comenzará su actividad durante el segundo semestre del 2026.

Presente en la industria del automóvil desde 1997, Geely Auto ha ampliado progresivamente su presencia internacional gracias a una apuesta por la innovación, la competitividad de producto y un desarrollo centrado en el cliente. España representa el siguiente paso, en el marco del refuerzo de la presencia de la marca en los principales mercados europeos