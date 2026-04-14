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Más cerca la formación en emergencias en colegios e institutos de Castellón: será obligatoria el próximo curso

Educación aprueba las instrucciones para el desarrollo del plan que busca reforzar la cultura de prevención y mejorar la capacidad de respuesta

Formación en primeros auxilios, en imagen de archivo.

Formación en primeros auxilios, en imagen de archivo. / E. Press

Iván Checa

Iván Checa

Castellón

La formación en emergencias de protección civil al alumnado de colegios e institutos de la provincia de Castellón y el conjunto de la Comunitat Valenciana está un paso más cerca después de que la Conselleria de Educación haya dado el visto bueno a las instrucciones para desarrollar el plan.

La intención del departamento que dirige Carmen Ortí pasa por comenzar la implantación del programa de forma voluntaria este mismo curso escolar 2025-2026. No obstante, a partir del curso 2026-2027 su aplicación será obligatoria en todos los centros educativos.

La iniciativa, como ya recogió en su día este diario, está dirigida a los centros educativos no universitarios y tiene el objetivo de reforzar la cultura de la prevención y mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo. Surge ante la necesidad de sensibilizar a la comunidad educativa tras episodios recientes de especial gravedad, como la dana del 29 de octubre de 2024, y está impulsada en colaboración con la Conselleria de Emergencias e Interior.

Afrontar de forma efectiva y segura

La formación permitirá proporcionar al alumnado una formación integral que combine conocimientos, habilidades, actitudes y valores necesarios para afrontar emergencias de manera efectiva y segura.

El plan establece una dedicación mínima anual de dos horas en Educación Infantil y Primaria, y de cuatro horas en el resto de las enseñanzas. La formación se integrará preferentemente en el marco de la acción tutorial y fomentará metodologías activas y participativas.

Entre los contenidos destacan la identificación de riesgos, las medidas de autoprotección, los sistemas de alerta, así como la actuación ante emergencias como inundaciones, incendios forestales, fenómenos meteorológicos adversos o riesgos tecnológicos. Asimismo, se abordará el apoyo emocional en situaciones de crisis.

La Conselleria de Educación pondrá a disposición de los centros materiales y recursos didácticos elaborados en colaboración con el Ministerio de Educación y el Ministerio del Interior, además de recursos adaptados al contexto de la Comunitat Valenciana. Por otro lado, la Conselleria de Emergencias e Interior también pondrá a disposición de los centros materiales y recursos didácticos.

Preparación del profesorado

Paralelamente, se impulsará la formación del profesorado a través de la red de centros de formación, innovación y recursos educativos (Cefire), garantizando así una implementación rigurosa y eficaz del programa.

Concretamente, la Subdirección General de Formación del Profesorado, a través del Cefire de Liderazgo Educativo, ha diseñado una formación básica a distancia sobre emergencias dirigida específicamente al profesorado.

En esta línea, el Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias (Ivaspe) ya ha desarrollado también formación en emergencias dirigido a profesorado de la Conselleria de Educación con el objetivo de, precisamente, facilitar la implantación del nuevo plan.

Noticias relacionadas y más

Este año, Educación ha ofertado 7.500 plazas para formar en actuación sobre emergencias a personal docente de la Comunitat, de las que 2.500 son para docentes de Infantil y Primaria; 2.500 para Secundaria y 2.500 para Enseñanzas de Régimen Especial. Estos cursos se van a ir replicando en sucesivas ediciones y se prevé que alcancen a cerca de 80.000 docentes.

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