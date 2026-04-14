Compromís reclama a la Diputación apoyo a los jóvenes agricultores ante el bloqueo de las ayudas a la primera instalación

El grupo de Compromís en la Diputación de Castellón ha presentado una moción para exigir "una solución inmediata al bloqueo" de las ayudas a la primera instalación de jóvenes agricultores convocadas por la Generalitat Valenciana, una situación que está "afectando gravemente" al futuro del sector agrario en la provincia.

Al menos 150 jóvenes de las comarcas de Castellón, apuntan desde la coalición, se encuentran en estos momentos en una situación de incertidumbre, sin poder iniciar sus proyectos agrarios por la falta de resolución de estas ayudas. Este retraso impide, además, que puedan acceder a la Política Agraria Común (PAC), formalizar contratos o poner en marcha sus explotaciones.

"No es un simple retraso administrativo"

El portavoz de Compromís en la Diputación , David Guardiola, ha advertido que “no estamos ante un simple retraso administrativo, sino ante un problema grave que pone en riesgo el relevo generacional y el futuro del campo valenciano, especialmente en las comarcas del interior, donde la agricultura es clave para la economía y la cohesión social”.

Ante esta situación, Compromís reclama una implicación activa de la Diputación para apoyar a los jóvenes afectados y evitar la pérdida de proyectos agrarios en el territorio.

La moción presentada propone instar al Consell a resolver de manera inmediata los expedientes y garantizar el pago de las ayudas sin más dilaciones. Asimismo, plantea que la Diputación ponga en marcha un plan urgente de acompañamiento con recursos propios que incluya apoyo económico y técnico mientras se resuelve el bloqueo.

Finalmente, el texto también contempla reforzar las líneas de apoyo al relevo generacional en el sector agrario, con especial atención a las zonas rurales en riesgo de despoblación. Así, Compromís reafirma su compromiso con el campo y con los jóvenes que quieren desarrollar su proyecto de vida en el medio rural.