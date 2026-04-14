Corredor mediterráneo: ya hay nuevo coordinador tras la marcha de Josep Vicent Boira

Uno de los cargos más relevantes para el futuro de las infraestructuras de la Comunitat Valenciana ya tiene nuevo titular. El comisionado para el corredor mediterráneo se encontraba en situación de interinidad desde febrero tras el anuncio de la marcha de su anterior coordinador, Josep Vicent Boira, para volver a su puesto en la Universitat de València.

Desde el ente gestor de las infraestructuras ferroviarias, Adif, se puso en marcha el proceso de selección de sustituto, que este martes se ha dado a conocer a través de su página web. El recambio de Boira es Joan Calabuig Rull, según aparece en el documento firmado en la tarde del viernes 10 de abril por el presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña.

Joan Calabuig. / Mediterráneo

Relevo al frente del corredor mediterráneo

Joan Calabuig cuenta con una extensa carrera en las instituciones y la política, en las filas del PSPV. Entre sus últimos cargos está el de secretario autonómico para la Unión Europea y relaciones externas, entre 2017 y 2023, dentro de los gobiernos del Botànic en la Generalitat. En abril de 2023 fue nombrado presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia, hasta que la entrada del Partido Popular y Vox a la administración autonómica supuso su relevo en el mismo mes de octubre.

Desde julio de 2024 trabajaba en el sector privado, como director de asuntos públicos en la consultora LLYC (anteriormente, Llorente y Cuenca).

Retos pendientes en Castellón

Tal y como publicó Levante, del grupo Prensa Ibérica, a este proceso de selección se presentaron 19 candidatos, de los que solo cuatro pasaron el primer corte. Una vez comience su labor de coordinador, Joan Calabuig deberá dedicarse a agilizar las diferentes obras del corredor en la provincia de Castellón, como la finalización del tercer hilo entre Castelló y València, la reapertura de la línea Sagunt-Teruel, que pasa por municipios del Alto Palancia y que está pendiente de electrificación, o el cambio de ancho en las vías del tramo Castelló-Tarragona.