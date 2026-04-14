La Diputación solicitará a la Generalitat más fondos para reponer redes de abastecimiento de agua y saneamiento en Castellón

La Diputación de Castellón solicitará a la Generalitat Valenciana reforzar los recursos económicos para la reposición de redes de abastecimiento de agua y saneamiento en los municipios de la provincia.

Todos los grupos políticos con representación en la institución provincial (PP, PSPV-PSOE, Compromís y Vox) han acordado aprobar una declaración institucional en el pleno ordinario de este mes de abril para pedir a la Generalitat más apoyo económico para la mejora de las infraestructuras hidráulicas municipales.

“Desde la Diputación mantenemos activadas las ayudas para dar solución a problemas sobrevenidos y averías que no se pueden prever ni planificar; pero es necesario ese incremento en las ayudas para reforzar la mejora de las redes sin necesidad de esperar a que se produzca alguna avería o imprevisto”, ha indicado el vicepresidente y portavoz del gobierno provincial, Héctor Folgado.

Además de las ayudas provinciales

Al respecto, tal y como se explica en la declaración institucional, la Diputación de Castellón viene aprobando ayudas para la garantía del abastecimiento de agua potable en los municipios de la provincia. Son ayudas destinadas a sufragar los gastos derivados de reparaciones o, en su caso, de reposiciones de bombeo de pozos y captaciones; reparaciones o reposiciones por roturas en redes de abastecimiento y distribución; el suministro de agua potable mediante cubas, así como otras medidas de choque.

Sin embargo, en muchos municipios de la provincia existen problemas en la red de abastecimiento de agua potable debido a redes obsoletas, muchos tramos de red todavía de fibrocemento y otras características que provocan considerables pérdidas de agua. Es por ello que es necesaria la reposición de estas redes “para permitir que todos los municipios cuenten con servicios públicos eficientes”.

Con todo, a través de la declaración institucional se pedirá a la administración autonómica que refuerce con recursos económicos suficientes las ayudas para la reposición de redes de abastecimiento de agua potable y reducción de pérdidas, así como la creación de ayudas específicas para la reposición de redes de saneamiento en los municipios.

Asimismo, se pedirá incluir, dentro de las líneas de ayudas destinadas a la mejora y reposición de las redes de abastecimiento de agua potable y saneamiento, una línea específica de ayudas para la retirada y sustitución de conducciones que contengan amianto.