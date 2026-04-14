Furor por el eclipse en Castellón: Más de 2.000 € por 2 noches y hoteles que ya cuelgan el cartel de completo

El 12 de agosto del 2026 tendrá lugar el eclipse total de sol, un acontecimiento histórico que ya causa expectación en Castellón. La provincia será un entorno privilegiado, en plena temporada alta, por lo que algunos hoteles ya lo están capitalizando con apartados en sus páginas web informando de la oportunidad única que depara este fenómeno astronómico.

Eclipse solar en Peñíscola / Mediterráneo

Pero quienes deseen reservar habitación para disfrutar de ese evento deberán darse prisa, pues se exponen a no poder conseguirla, al menos a precios asequibles.

Cuatro veces el precio de una noche normal

Los precios llegan a cuadruplicar los de una noche normal del mes de agosto. Es lo que sucede en un hotel de un turístico municipio del interior de la provincia, donde se piden 405 euros por noche los días 11 y 12 de agosto. En cambio, el resto del mes es posible encontrar habitación por menos de 90 euros la noche.

Hotel del interior / Mediterráneo

En otro hotel de la misma categoría (3 estrellas) de la misma zona, en cambio, ya no es posible reservar habitación para el 10-12 de agosto por no quedar disponibles.

En la costa, más de 1.000 euros

El fenómeno eclipse está calando también en la costa. Los precios que se piden en las reservas on line pueden superar los 2.000 euros. Es lo que pide la web de un establecimiento de 4 estrellas de un municipio turístico del litoral norte de Castellón superan los 2.000 euros para 2 noches con entrada el 11 de agosto y salida el 13, solo alojamiento (más de 1.000 euros por noche); cuando el puente de agosto (14 al 16) puede conseguirse habitación por la mitad de precio.

Precios por 2 noches de hotel en un turístico municipio costero de Castellón. / Periódico Mediterráneo

En otra localidad turística del norte de Castellón sucede algo similar: precios entre 800 y más de 900 euros por noche del 11 al 13 de agosto solo alojamiento en 4 estrellas, el doble que en el fin de semana del 14 al 16 de agosto. En otro hotel de la misma categoría de dicha localidad, por una habitación estándar con terraza para 2 adultos, con entrada el 11 de agosto y salida el 13 más de 1.500 euros, el doble.

Plazas agotadas

Además, hay hoteles de 4 estrellas Benicàssim y Castelló en los que ya no es posible reservar habitaciones para el 11-13 de agosto. En otros solo queda alguna habitación disponible.

Web informando de habitaciones agotadas. / v

Todavía hay oportunidades más económicas

Aun así, todos los hoteles no han capitalizado el evento de la misma forma, y todavía es posible encontrar habitaciones por precios más asequibles. Es el caso de Orpesa, con precios a partir de 350 euros la noche (alojamiento y desayuno) en hotel de 4 estrellas y a partir de 330 euros para el 3 estrellas. O por menos de 200 euros la noche es posible hacer reservas en hoteles de 3 estrellas del litotal castellonense, eso sí, con condiciones, como mínimo de noches o reserva no reembolsable.

Valoración Hosbec

Desde la patronal turística Hosbec señalan que si bien todavía es muy pronto para tener un dato de ocupación para el eclipse, desde el sector se espera estar al completo en esa fecha. "Además coincide con el periodo de máxima ocupación por coincidir con mediados de agosto, que es la temporada alta altísima del sector", apuntan. Así que todas las perspectivas son buenas de momento. No obstante, matizan que hay muchos factores a tener en cuenta... por ejemplo climatología o la visibilidad.

hotel silene / v

Plan especial del Consell

Asimismo, el pleno del Consell aprobará en próximas fechas un plan especial sobre el eclipse. La Generalitat ha creado una Comisión Delegada, así como una Comisión Técnica, que ya trabaja en la identificación y ordenación de puntos recomendados de observación y en la coordinación operativa con los municipios.

Los ayuntamientos dispondrán de un canal operativo para validar sobre el terreno los puntos de observación —incluyendo accesos, aforos, aparcamientos, señalización, servicios básicos y conectividad—; el diseño de un esquema de movilidad, seguridad y emergencias que evite concentraciones descontroladas y garantice una observación segura; la alineación de la comunicación pública, con especial atención a las recomendaciones de seguridad y al uso de material homologado; y la anticipación del impacto turístico y de la gestión de los servicios locales.

En Castelló, por ejemplo, se han programado hasta 14 acciones previas al eclipse desde el pasado mes de febrero, entre las que se incluyen exposiciones temáticas, sesiones de observación solar con telescopios especiales desde el Planetario, un ciclo de seis conferencias divulgativas y el estreno simultáneo en todos los planetarios españoles de la película Full Dome 3ECLIPSE, con el objetivo de acercar el fenómeno astronómico a la ciudadanía y fomentar el interés por la ciencia.

Durante la jornada del 12 de agosto, el Planetario ofrecerá una programación especial con conferencias y talleres a lo largo de la mañana, dirigidos a familias, niños y adultos, pensados para comprender qué es un eclipse y explicar la ciencia que hay detrás de este fenómeno. No obstante, la mayor afluencia de público se espera en el exterior durante la tarde, especialmente en las playas de El Pinar y el Gurugú, donde el Ayuntamiento habilitará dos grandes espacios: el Escenario Sol, frente al Planetario, y el Escenario Luna, en la zona del Aeroclub.