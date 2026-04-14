Más de la mitad de castellonenses realizan un "gesto legendario" marcando la "X Solidaria" en su renta

Más de la mitad de los castellonenses marcan la X solidaria en la declaración de la renta. De hecho, Castellón sigue manteniendo el liderazgo a nivel autonómico en porcentaje de contribuyentes que marcaron la casilla (50,53%). Un dato que se ha hecho público este martes, en un acto que ha tenido lugar en el patio exterior del Centro de Salud Pública de Castellón, en la avenida del Mar. En él, Plataformas y entidades sociales han animado hoy a la ciudadanía valenciana a hacer "un gesto legendario", marcar la casilla 106 de Actividades de Interés Social (X Solidaria) en su declaración de la renta de 2025, para destinar un 0,7% de sus impuestos a proyectos sociales sin que por ello tenga un coste económico añadido.

Datos autonómicos

De este modo, el 47,9% de las personas contribuyentes de la Comunitat Valenciana realizaron el año pasado el gesto de la X Solidaria al presentar su declaración, lo que supone una rebaja de 0,9 puntos porcentuales respecto al año anterior (48,8%). Por provincias, Castellón sigue manteniendo el liderazgo en porcentaje de contribuyentes que marcaron la casilla (50,53%), seguido de València (48,68%) y de Alicante (45,77%).

Acción

Accion solidaria en el centro de salud pública de la avenida del Mar / v

En el acto, convocado por la Plataforma del Tercer Sector de la Comunitat Valenciana, el Comité de Entidades Representantes de personas con discapacidad de la Comunitat Valenciana (CERMI CV) y la Plataforma del Voluntariat de la Comunitat Valenciana (PVCV), han intervenido Miguel Salvador, presidente de esta última; Ximo Nebot, presidente de la Federación Provincial de personas con discapacidad física y/o orgánica, COCEMFE Castellón, y el vicepresidente de la propia COCEMFE Castellón, Ramón Meseguer.

Proyectos en Castellón con la X solidaria

Por su parte, Ximo Nebot ha recalcado que este gesto tan sencillo “es, en realidad, una herramienta clave de la política social, porque permite sostener programas dirigidos a personas en situación de vulnerabilidad”. Así, Ramón Meseguer ha puesto algunos ejemplos de los programas que se desarrollan en la provincia de Castellón gracias a la X Solidaria:

• COCEMFE CASTELLÓN: Vida plena: Itinerarios de vida independiente para personas con discapacidad

• ACUDIM: Per un mon de sense barreres

• COCEMFE MAESTRAT: Atención psicosocial a personas con discapacidad.

• ALCER Castalia: Atención Multidisiplinar al colectivo renal

• Despierta sonrisas: Intervención socioeducativa con primera infancia

• ASOLECAS: Médula Solidaria: promoviendo la donación.

En 2025, a través de la convocatoria de subvenciones de la Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia, se dedicaron 38,7 millones de euros -procedentes de la recaudación de la casilla 106- para financiar más de 600 programas de alrededor de 200 entidades en la Comunitat Valenciana.

Acción simbólica

Al final del acto se ha llevado a cabo una acción simbólica en la que se han utilizado sillas vacías para representar cómo marcar la X Solidaria puede llenarlas de oportunidades. Representantes de las entidades presentes han depositado objetos sobre las sillas. Como ha explicado Nebot, “Cada uno de ellos representa una realidad concreta: la discapacidad, la infancia, la juventud, las personas mayores, el voluntariado, la migración, la mujer, la cooperación internacional, la pobreza o la salud. Estas sillas vacías simbolizan a todas esas personas que necesitan apoyo y que en muchas ocasiones, permanecen invisibilizadas. Y este gesto, como el de marcar la X Solidaria, nos recuerda que con pequeñas acciones podemos ayudar a cambiar muchas vidas”. A este respecto, Salvador ha apuntado que el Tercer Sector en España “realiza más de 47 millones de atenciones al año, cuenta con más de 600.000 profesionales en su mayoría mujeres y cerca de 1,5 millones de personas voluntarias”.

Una de cada dos personas lo han marcado

Salvador ha recordado que en 2025 más de 12,3 millones de personas en España, es decir, una de cada dos, marcaron la casilla solidaria: “gracias a ese gesto, se recaudaron 567 millones de euros, lo que supone 57 millones más que el año anterior y refleja que existe una gran solidaridad en nuestra sociedad, pero también nos recuerda el margen de mejora, porque casi la mitad de las personas contribuyentes no marcan la casilla X Solidaria, ya sea porque la dejan en blanco o porque desconocen que pueden hacerlo”.

Marcar ambas casillas no divide, suma

Destaca además que un total de 526.541 contribuyentes marcaron tanto la casilla 106 de la X Solidaria como la de la Iglesia Católica (un 18,87% del total de los contribuyentes). Desde la campaña se ha insistido en que aquellas personas que solamente marcan la casilla de la Iglesia Católica pueden marcar también la X Solidaria y ayudar el doble. Como se ha explicado en el acto, “marcando las dos casillas la ayuda se suma, no se divide; de esta manera, estarán aportando un 0,7% de sus impuestos a cada una de ellas, en total un 1,4%”.

No marcan la casilla

Por otro lado, el 52,1% de las personas contribuyentes (1,4 millones) no marcan la casilla 106. Si las personas que no marcan la X Solidaria lo hicieran, se podrían destinar en total 40,9 millones más a atender a los sectores de población que más lo necesitan. Por ello, entidades sociales de toda la Comunitat Valenciana se unen en esta campaña para que cada vez más personas marquen la X Solidaria en su renta.

La actual crisis en el Golfo Pérsico y la consecuente subida de precios de la energía y las materias primas, anticipan un escenario más complejo a futuro, en el que la capacidad de ayuda se verá mermada, por lo que se hace muy necesario reforzar a través de la X Solidaria la capacidad de ayuda a los colectivos más afectados.

Tasa de pobreza

El 30,7% de la población de la Comunitat Valenciana se encuentra en riesgo de pobreza y/o exclusión social, lo que supone un incremento de 0,8 puntos porcentuales respecto al año anterior y sitúa la Tasa AROPE (At Risk Of Poverty and Exclusion en sus siglas en inglés) en uno de los niveles más elevados de los últimos años. En otras palabras, el riesgo de pobreza o exclusión social en la Comunitat Valenciana continúa aumentando, a pesar de la mejora en algunos indicadores como la carencia material y social severa. Por otro lado, en España se ha registrado en 2025 una tasa AROPE del 25,7%, prácticamente sin variación respecto al año anterior, 5 enteros menos que la tasa en la Comunitat Valenciana.

En este sentido, las entidades sociales advierten con preocupación que estos datos alejan a España del cumplimiento de los compromisos adquiridos en el marco de la Agenda 2030 de la Unión Europea, que exigen situar la tasa AROPE en torno al 19,1%, es decir, más de seis puntos por debajo del valor actual.

La campaña

La campaña ‘X Solidaria’ tiene como objetivo informar y sensibilizar a las personas contribuyentes para que marquen la casilla 106 de Actividades de Interés Social en su declaración de la renta anual. En la Comunitat Valenciana está organizada por la Plataforma del Tercer Sector de lo Social (constituida por Plataforma del Voluntariat de la Comunitat Valenciana, la EAPN Comunitat Valenciana, Cruz Roja, Cáritas Diocesana, CERMI CV y ONCE) y la Coordinadora Valenciana de ONGD.