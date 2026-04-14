Nuevo 'sablazo' a los autónomos de Castellón: la cuota de 10.000 profesionales subirá 1.600 euros anuales

De los algo más de 43.500 autoempleados con los que cuenta actualmente Castellón, 7.351 son autónomos societarios y otros 2.274 cotizan como familiares colaboradores. Los primeros, además de trabajar por cuenta propia, han constituido una sociedad mercantil y la mayoría de las veces ejercen como administradores de la empresa. El segundo grupo está constituido por la mujer o los hijos del autónomo titular que le ayudan a atender un bar, una mercería, una panadería o cualquier otro establecimiento comercial de propiedad familiar. A estos dos colectivos les une ahora la misma mala noticia: este año van a tener que pagar mucho más por su cuota a la Seguridad Social.

El Ministerio que dirige Elma Saiz acaba de confirmar que este 2026 habrá una subida de cuota que afectará a los autónomos societarios y a los familiares colaboradores, un alza que se explica por la entrada en vigor de un punto de la reforma del RETA aprobada en 2022. La normativa establece que, desde 2026, estos profesionales no podrán cotizar por una base inferior a la del Régimen General, lo que implica que la base mínima pasa de 1.000 euros a 1.424,4 euros, un salto del 42% que se traducirá en cuotas notablemente más altas, hasta los 435 euros mensuales.

Las principales organizaciones de autónomos ya han sacado la calculadora y han estimado el impacto del incremento de cuotas. ATA calcula que cada profesional -- a nivel nacional se verán afectados 1,2 millones de autónomos, según esta asociación --tendrá que pagar 135 euros más al mes, es decir, 1.620 euros adicionales al año. "Es una salvajada y, desde luego, no vamos a quedarnos de brazos cruzados", explica Alberto Ara, presidente de ATA en la Comunitat valenciana. Esta organización, de hecho, ya ha mantenido contactos con varios grupos políticos para "buscar una solución inmediata y con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2026".

El colaborador pagará más que el titular

Si la orden que acaba de entrar en vigor y que sube las bases mínimas para autónomos y colaboradores no se modifica, habrá muchos casos en los que el autónomo colaborador pagará mucho más que el titular. "Podremos encontrar casos como que en un negocio familiar el autónomo principal tenga una base media de 1.000 euros y su cónyuge que colabora y no es el autónomo principal tiene una base de 1.424 euros mes. El autónomo principal pagará de cuota 300 euros y la colaboradora 435", describe Ara que añade que la mayoría de los profesionales afectados son mujeres de más de 50 años que colaboran en el negocio familiar, especialmente en el mundo rural.

Para la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (Upta), la subida de cuotas para societarios y colaboradores "tiene fácil solución". "Si ya se ha congelado la cotización para el resto de trabajadores autónomos en el Real Decreto de pensiones, aprobado en marzo, habrá que hacer un Real Decreto-ley para volver a recuperar esa base mínima de cotización de 1.000 euros", argumenta su presidente Eduardo Abad.

El incremento de la base de cotización comenzará a aplicarse a partir de la liquidación correspondiente al próximo mes de mayo, con carácter retroactivo desde el 1 de enero. No obstante, y de manera provisional, los autónomos societarios y los familiares colaboradores podrán seguir cotizando por 1.000 euros, aunque la Tesorería General de la Seguridad Social regularizará de oficio la liquidación de la diferencia entre ambas cargas durante el año que viene. "El profesional tiene que tener claro que será en 2027 cuando se les regularizaría y le va a suponer 1.620 euros al año adicionales", sentencian desde ATA.