El PSPV-PSOE de Castellón reivindica la apuesta “histórica” del Gobierno por las becas para 11.000 estudiantes de la provincia

El PSPV-PSOE de la provincia de Castellón ha puesto en valor la apuesta “histórica” del Gobierno de España por las becas y ayudas al estudio, que ya llegan a más de 11.000 estudiantes castellonenses en todas las etapas educativas.

La formación socialista ha subrayado que este esfuerzo se enmarca en un presupuesto estatal de 2.544 millones de euros para el próximo curso, el más alto de la historia, tras encadenar ocho convocatorias consecutivas de aumento y duplicar la inversión en la provincia desde que el PSOE gobierna en la Moncloa.

"Ascensor social"

La diputada provincial Ruth Sanz ha defendido que “el refuerzo del sistema de becas y ayudas al estudio es una verdadera política para las clases medias y trabajadoras” y ha resaltado que “hoy, gracias a las becas y a las ayudas al transporte, hay niños y niñas de familias humildes de todas las comarcas que son los primeros de casa en llegar a la universidad o a una FP cualificada”. “Para los socialistas, las becas actúan como ascensor social y, por eso, cuando gobernamos, llegan antes, llegan a más gente y llegan con más recursos para que todo el mundo estudie lo que quiera”, ha remarcado.

Sanz ha incidido en que “esta apuesta es especialmente decisiva en una provincia como la nuestra, donde miles de jóvenes tienen que desplazarse cada día a la capital u otros municipios para poder estudiar, o deben buscar un alquiler lejos de casa para continuar formándose”.

“En muchos pueblos del interior, una beca puede ser literalmente la diferencia entre seguir estudiando o abandonar”, ha ejemplificado la diputada de Càlig, que ha insistido en que “con este gobierno, recibir una beca ya no depende de la suerte ni del margen presupuestario, sino que es un derecho reconocido para cualquier estudiante que cumpla los requisitos”.

Atrás los recortes

La dirigente socialista ha recordado que el importe medio de las becas ha crecido de manera notable y sostenida en estos años de gobierno socialista. En las no universitarias ha pasado de 1.354 a 2.061 euros, un 52% más, y en las universitarias de 2.160 a 3.463 euros, un 60% más. “Hemos dejado atrás los recortes del PP de Rajoy y Montoro y también ese discurso de la falsa meritocracia que dice que todo depende del esfuerzo, pero luego pasa la tijera en becas y cierra puertas a quien más las necesita”, ha lamentado Sanz.

La diputada ha reivindicado que “el modelo educativo del PSOE no deja a nadie atrás” y que “cada euro invertido en becas y ayudas al estudio es una inversión en igualdad de oportunidades y en el futuro de nuestra provincia”. Por último, ha reafirmado “el compromiso del PSPV-PSOE de Castellón con la educación pública, la FP de calidad y una universidad accesible para todos y todas, vivan donde vivan y vengan de donde vengan”.