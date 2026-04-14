El puerto de Castellón desembarca en Miami en busca de nuevas escalas de cruceros 'boutique' y de lujo

El puerto de Castellón desembarca en la feria internacional de cruceros Seatrade Cruise Global, que se celebra esta semana en Miami, para reforzar su posicionamiento en el mercado internacional de cruceros boutique y de lujo.

La delegación castellonense, encabezada por el presidente de la Autoridad Portuaria, Rubén Ibáñez; el director, Manuel J. García; y la gerente de la Fundación PortCastelló, Susana Soria, mantendrá una intensa agenda de reuniones con navieras, operadores turísticos internacionales y empresas del sector para atraer nuevas escalas al puerto de Castellón.

Recepción de presidentes

Durante la primera jornada de feria los representantes de la Autoridad Portuaria de Castellón, que forman parte de la delegación española de Ports of Spain, han participado en una recepción de presidentes organizada por Puertos del Estado para alinear la estrategia nacional en el sector.

La ronda de contactos incluye un encuentro estratégico con Puertos del Estado para coordinar la promoción de Castellón como destino exclusivo y sostenible en el Mediterráneo.

Después de los logros de PortCastelló en Fitur, donde se cerraron nuevas escalas para los dos próximos años, la Autoridad Portuaria de Castellón ha vuelto este año a Miami con Castellón, la escala que despierta los sentidos en busca de nuevas alianzas estratégicas, compromisos y oportunidades de negocio.

"Oportunidad para nosotros"

“El sector de cruceros representa una gran oportunidad para nosotros. Castellón tiene mucho que decir, un amplio recorrido por delante y proyectos de futuro sólidos, orientados a un crecimiento sostenible y de calidad”, ha afirmado Ibáñez.

“Nuestro objetivo ahora es seguir creciendo de forma ordenada, con infraestructuras adecuadas y una oferta alineada con lo que demanda este tipo de turismo: exclusividad, diseño, confort, experiencias alejadas de los destinos masificados, personalización y gastronomía”, ha señalado el presidente de PortCastelló, quien ha añadido que para ello “hemos preparado más de una decena de encuentros para dar a conocer nuestro puerto como destino de cruceros, las facilidades y ventajas que ofrecemos frente a otros puertos y la riqueza de nuestro territorio”.

La feria Seatrade Cruise Global 2026 es el principal evento mundial del sector de cruceros y reúne a cerca de 11.500 asistentes, 650 expositores de 125 países y más de 80 navieras, consolidándose como el gran punto de encuentro internacional para impulsar la innovación, la sostenibilidad y el crecimiento del turismo de cruceros.