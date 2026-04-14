SATSE reclama más enfermeras y TCAE para aplicar las 35 horas: Si no, habrá más saturación

La implantación de la jornada de 35 horas en la sanidad pública valenciana vuelve a situarse en el centro del conflicto laboral. El Sindicato de Enfermería SATSE ha reclamado a la Conselleria de Sanitat que cualquier aplicación de esta medida vaya acompañada de un incremento de plantillas, especialmente de enfermeras y técnicas en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE), para evitar un mayor deterioro de la atención y de las condiciones de trabajo en los hospitales.

El sindicato ha reaccionado así a las declaraciones del conseller de Sanidad, Marciano Gómez, sobre la búsqueda de fórmulas para implantar las 35 horas en el conjunto del personal sanitario, así como entre el personal administrativo y técnico de la sanidad pública valenciana.

Un acuerdo aplazado y una promesa en el aire

SATSE recuerda que la implantación de las 35 horas para el personal sanitario fue firmada en un acuerdo con la anterior administración y que, en un primer momento, fue aceptada por la actual. Sin embargo, denuncia que el conseller se desdijo posteriormente y ha ido posponiendo su aplicación, previsiblemente hasta 2027.

Para la organización sindical, este retraso no es menor. Considera que se está aplazando una medida ya comprometida y teme que termine utilizándose con una finalidad política, mientras miles de profesionales siguen soportando una carga laboral que no deja de tensionar el sistema.

Más pacientes por turno si no se refuerzan las plantillas

El núcleo de la denuncia de SATSE está en el modo en que puede aplicarse la reducción horaria. El sindicato insiste en que, en ámbitos como las salas de hospitalización, urgencias, UCI y otros servicios asistenciales, la reducción de jornada no puede hacerse sin contratar a más personal.

A su juicio, si no se produce un aumento de enfermeras y TCAE, la consecuencia será directa: más pacientes asignados por turno, más presión asistencial, más carga de trabajo concentrada en menos tiempo y una merma de la seguridad sanitaria de los pacientes.

El sindicato marca diferencias con otros ámbitos del sistema. Mientras que en Atención Primaria y en el caso del personal médico hospitalario el cambio podría limitarse a transformar los sábados, actualmente considerados jornada ordinaria, en jornada de guardia, en las plantas y servicios hospitalarios la situación sería muy distinta. En esos casos, la reducción horaria sin refuerzos no supondría una mejora real, sino un nuevo ajuste a costa de quienes ya trabajan al límite.

El coste de la falta de sustituciones

SATSE añade otra denuncia de fondo: la necesidad de sustituir bajas, vacaciones y permisos. El sindicato rechaza que la Administración sanitaria continúe descargando sobre los trabajadores la atención que corresponde a quienes no están, una práctica que, según recalca, se ha convertido en una dinámica estructural.

En ese contexto, la aplicación de las 35 horas sin cobertura adicional agravaría todavía más una situación que, según el propio sindicato, ya arrastra un problema de deuda horaria y una falta de refuerzo de personal desde la llegada de esta administración.

Advertencia de denuncia y medidas sindicales

Ante este escenario, SATSE anuncia que denunciará la situación donde proceda y que adoptará las medidas que considere oportunas para garantizar una implantación equitativa de las 35 horas entre todos los colectivos.

El sindicato defiende que esa equidad debe traducirse en soluciones diferentes según el ámbito: en unos casos, mediante la retribución de más guardias y los descansos correspondientes; en otros, mediante un incremento real de plantillas que permita sostener la calidad asistencial sin castigar a las profesionales hospitalarias.

De no hacerse así, advierte, las enfermeras y TCAE hospitalarias volverán a ser las más perjudicadas.

Negociación real en Mesa Sectorial

SATSE también reclama que este nuevo impulso se aborde con negociación en la Mesa Sectorial de Sanidad, con términos claros, plazos definidos y garantías efectivas. Para el sindicato, una cuestión tan relevante para el futuro laboral de miles de trabajadores no puede resolverse sin diálogo con las organizaciones sindicales.

La organización subraya, además, que el propio conseller ha reconocido que la implantación efectiva de las 35 horas requeriría incorporar profesionales para compensar la reducción horaria anual. Por eso, insiste en que no bastan los anuncios: hacen falta compromisos concretos que eviten que la rebaja de jornada se convierta, en la práctica, en más carga para menos manos.

SATSE espera ahora un cambio real en la actitud negociadora de la Conselleria y denuncia que la renuncia al diálogo con los sindicatos se está convirtiendo, a su juicio, en una práctica cada vez más habitual dentro del departamento de Sanidad.