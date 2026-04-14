Un vecino de Castellón empieza una nueva vida: logra cancelar 396.291 € de deuda tras un fracaso inmobiliario

La ley de Segunda Oportunidad ha logrado una nueva cancelación de deuda en Castellón. Un mecanismo que permite comenzar una nueva vida cuando todo lo veía de color negro tras un batacazo inmobiliario. A través de la mediación de especialistas en Derecho, como Repara tu Deuda Abogados, un vecino residente en la provincia ha obtenido una Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI) que ascendía a 396.291 euros.

Esta es su historia

Los asesores que le han brindado el apoyo legal explican cómo ocurrió todo y cómo llegó este castellonense a conseguir superar una difícil situación de deudas que no podría afrontar. Así, señalan cuál fue el principal desencadenante: "Huelga mencionar que su estado de insolvencia se originó por la compra de una finca con la intención de realizar una reforma integral para convertirla en varios pisos y venderlos (cosa que no consiguió). Para financiar el proyecto tuvo que pedir préstamos hipotecarios. Sin embargo, debido a los tiempos económicos de gran adversidad, no pudo hacer frente a los pagos de las cuotas mensuales".

Se quedó durante un tiempo sin empleo

Unido a este panorama crítico, se añadió que "además, se quedó un tiempo sin trabajo. Aunque luego encontró, la realidad es que fueron empleos inestables, cambiando de empresa en varias ocasiones". Pero aunque tenía ingresos, según explican desde Repara tu Deuda Abogados, comentan que "su sueldo solamente le permitía asumir los gastos de necesidades básicas. Y mientras tanto, la cantidad debida aumentaba por los intereses de demora, llegando a un endeudamiento de tal envergadura que le provocó la imposibilidad de acabar con la situación de insolvencia actual".

Un mecanismo con más de un siglo de historia

La ley de Segunda Oportunidad se aplica desde hace más de un siglo. "Surgida en Estados Unidos, es una solución clara para que las personas en sobreendeudamiento puedan liberarse de sus importes pendientes de pago y comenzar de nuevo desde el punto de vista financiero. En España entró en vigor en 2015. Si bien al principio generaba ciertas dudas sobre su eficacia, la realidad es que hoy en día es una herramienta consolidada a la que recurren quienes quieren decir adiós a todas sus deudas", detallan.

El despacho de Repara tu Deyuda Abogados ha asesorado varios casos vinculados a este resquicio legal. A lo largo de este tiempo, ha acumulado una experiencia que le ha llevado a superar la cifra de 415 millones de euros cancelados a personas de distintas comunidades autónomas de España. Además, la difusión de los casos logrados ha provocado confianza y ha animado a cada vez más personas a acudir a este mecanismo. El despacho está especializado en derecho bancario. Por esta razón, ofrece a sus clientes la posibilidad de analizar los contratos firmados con bancos y entidades financieras. El objetivo es comprobar si existen cláusulas abusivas para procurar la cancelación de tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas y reclamar a Cofidis, Moneyman, WiZink, Carrefour, Vivus, Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, myKredit, Kviku, etc.